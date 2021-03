vor 49 Min.

Im Landkreis Augsburg kann man sich telefonisch für die Corona-Impfung registrieren

Für Menschen, die an der Online-Anmeldung scheitern, hat der Landkreis eine Hotline eingerichtet. Bislang gab es die Telefonnummer nur per Brief. Doch das ist jetzt anders.

Über 80-Jährige können sich im Landkreis Augsburg auf zwei Wegen für die Impfung registrieren: entweder eigenständig über das Internetportal www.impfzentren.bayern oder über die telefonische Hotline des Landratsamtes. Die Rufnummer, unter der montags bis sonntags je von 8 bis 18 Uhr angerufen werden kann, lautet 0821/3102-3999.

Beide Wege führen zur Registrierung in der bayernweiten Datenbank BayIMCO, über die die Vergabe der Impfdosen organisiert wird. Die Hotline, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamts Augsburg betreut wird, wurde ausdrücklich für Menschen eingerichtet, die sich mangels technischer Möglichkeiten nicht selbst registrieren können. Nur wer sich nicht selbst übers Internet anmelden kann, soll dort anrufen.

Es gibt keinen Impftermin, nur eine Registrierung

Wichtig: Über beide Wege kann kein konkreter Impftermin vereinbart werden. Es wird lediglich die obligatorische Registrierung in BayIMCO vorgenommen. Darauf weist das Landratsamt hin.

Die Behörde hatte die Nummer für ihre Hotline bislang nicht über die Medien veröffentlicht. Landrat Martin Sailer (CSU) begründet das so: "Wir haben die Nummer unserer Hotline bisher ganz bewusst nicht auf breiter Fläche veröffentlicht und nur über die Anschreiben an die über 80-jährige Bevölkerung mitgeteilt. Zum einen ging es dabei um die Einhaltung der per Zufallsprinzip festgelegten Reihenfolge, zum anderen um die Belastbarkeitsgrenzen der Servicenummer."

Doch die Anruferzahlen am Wochenende seien gut zu bewältigen gewesen. "Wir wollten zunächst das Aufkommen abwarten, damit die Anruferinnen und Anrufer im Zweifelsfall keine längeren Wartezeiten in Kauf nehmen müssen", erklärt Sailer, der auch selbst an beiden Wochenendtagen im Telefonteam des Landratsamts eingeteilt war.

8400 Senioren werden auch per Brief benachrichtigt

Seit der landesweiten Inbetriebnahme der Organisationssoftware BayIMCO läuft die Vergabe aller Impfungen über diese Datenbank ab. Wer dort verzeichnet und gemäß der Corona-Impfverordnung für den prioritären Zugriff auf die Impfung berechtigt ist, erhält über das System die Möglichkeit zur Terminvereinbarung. "Wir halten trotzdem daran fest, alle noch nicht angeschriebenen Ü-80-Jährigen per Brief auf die telefonische Registrierungsoption hinzuweisen, um ganz gewiss alle Bürgerinnen und Bürger dieser Altersgruppe zu erreichen", so der Landrat. Deshalb werden die noch ausstehenden rund 8400 Briefe in den kommenden Tagen verschickt.

Im Landkreis Augsburg wurden bislang knapp 19.100 Impfungen vorgenommen. Rund 6800 Menschen haben bereits zwei Spritzen erhalten und gelten damit als vollständig gegen Covid-19 geimpft. (AZ, cf)

