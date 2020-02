19.02.2020

Im Leben muss man auch Glück haben

Comedian Heinrich del Core erheitert die Besucher im Meitinger Bürgersaal

„Glück g’habt“ hat der Kabarettist Heinrich del Core aus Rottweil in seinem Leben schon häufig, und so heißt auch sein Programm, das er auf Einladung der Frauen-Union Meitingen im Bürgersaal Meitingen präsentierte. Der Titel „Glück g’habt“ sagt aus, dass, wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der Nummer raus kommt, Glück g’habt hat, wenn du dich selber beim Schnarchen nicht hörst“, so del Core.

Mit seinem aktuellen Programm nahm er die Zuhörer wieder einmal mit auf eine Reise durch den Alltag, skurril und irrwitzig zugleich, wobei er die Lachmuskeln der Besucher heftig strapazierte. In seinem Handgepäck hatte er neue komische Geschichten und eine Menge Humor und natürlich seine Schuhe! Seine roten Lackschuhe, sein Markenzeichen!

Der halbe Restitaliener verstand es, mit seiner sympathischen, schwäbischen Leichtigkeit die Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben, dass das Publikum schnell seinem Charme erlag. Die wahren Begebenheiten rund ums Glück wie Polizeikontrollen, Saunabesuche, Urlaubserlebnisse sowie Bahnfahrten bis hin zur Darmspiegelung erzählte er auf seine unnachahmliche Art und bot damit einen sehr lustigen, kurzweiligen Abend.

„Der preisgekrönte Kabarettist schaffte eine einzigartige Verbindung und Nähe zu seinem Publikum“, freute sich Frauen-Unions-Ortsvorsitzende Maria Wagner nach der Vorstellung. In der Pause versorgte die Frauen-Union die Besucher mit Getränken und leckeren Kanapees. Heinrich del Core bot zum Schluss auch seinen Schnarchring zum Erwerb an, der dann reißenden Absatz fand. (peh)

