Im Meitinger Coffeeshop interessiert jeden die Bohne

Plus Tanja Simon-Ballas und ihr Mann Stefan arbeiteten in verschiedenen Branchen. Mit dem gemeinsamen Coffeeshop geht nun die Rechnung auf.

Tanja Simon-Ballas und Stefan Ballas sind im Lechtal als Unternehmer bekannt. Sie war Inhaberin des Pizzadienstes Primo, ihm gehörte der Mode-Treff in der Römerstraße. Heute stehen sie gemeinsam hinter der Theke im Meitinger Coffeeshop, der im Oktober dort Neu-Eröffnung feierte, wo Ende Juli die Marienapotheke geschlossen wurde.

Mittlerweile blicken sie auf eine zehnjährige, gemeinsame Kaffee-Historie zurück. Doch die Anfänge dieser Geschäftsidee keimten schon im Mode-Treff und beim Pizzadienst Primo.

Alles auf eine Karte gesetzt

Stefan Ballas habe vor fast 20 Jahren begonnen, sich mit der Reparatur von Kaffeevollautomaten zu beschäftigen, verrät Ehefrau Tanja Simon-Ballas. Drei Jahre später schloss der Mode-Treff, sieben Jahre später verabschiedete sie sich von ihrem Pizza-Service und das Unternehmer-Paar setzte fortan alles auf eine Karte: Sie gründeten den Meitinger Coffeeshop und bezogen einen kleinen Laden mit gerade einmal 35 Quadratmetern sowie einer angrenzenden Werkstatt und einem Lager in der Hauptstraße 46.

Vor wenigen Wochen haben sie sich nun vergrößert: auf 60 Quadratmeter Verkaufsfläche und deutlich mehr Platz für Werkstatt, Lager und Büro. Ihre Anschrift hat sich nur in einem Detail geändert – und zwar mit Blick auf die Hausnummer. Nun kommen die Kunden aus dem Augsburger Land sowie aus den Nachbarlandkreisen Donau-Ries, Aichach-Friedberg und Dillingen an der Donau in die Hauptstraße 30, um eine Kaffeemaschine zu kaufen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten ausführen zu lassen, Zubehör oder Kaffee zu kaufen oder diesen bei einem netten Plausch an der gemütlichen Theke einfach nur zu genießen.

Neben der Liebe zum Kaffee eint sie auch ihre Region

Im Laden treffen die Kaffee-Fans auf das Unternehmer-Duo und Tochter Alice, die seit drei Jahren im elterlichen Betrieb mitarbeitet, sowie auf diese Teammitglieder: Andrea Schmitt feiert – ebenso wie der Coffeeshop selbst – gerade ihr zehnjähriges Jubiläum, Ingrid Westermeier ist vor drei Jahren eingestiegen. Bianca Boser und Volker Czastrau sowie eine Buchhaltungskraft vervollständigen das Team. Neben der Liebe zum Kaffee eint sie auch ihre Region – Familie Ballas und Andrea Schmitt leben in Kühlenthal, die anderen Mitarbeiterinnen stammen aus dem Meitinger Ortsteil Herbertshofen, aus Langweid und aus Eisingersdorf (Landkreis Aichach-Friedberg).

Um für gute Stimmung und Ausgeglichenheit zu sorgen, sei Werkstatt-Hund Snoopy ebenfalls ein festes Teammitglied, berichtet Alice Ballas. Als Einzelhandelskauffrau mit Ausbilderschein ergänzt sie die Berufe ihrer Eltern gut: Vater Stefan Ballas ist gelernter Elektriker und kümmert sich vornehmlich um Wartung und Reparatur der Kaffeemaschinen. Mutter Tanja Simon-Ballas ist gelernte Konditorin. Ihre kreative Ader zeigt sich auch in der Dekoration des Ladens. Sohn Enrico, 20, absolviert aktuell eine Ausbildung zum Elektriker und könnte damit in die Fußstapfen seines Vaters treten. „Einen festen Zeitplan, wann meine Eltern in Rente gehen wollen, gibt es nicht“, verrät Alice, 30. Doch dass die Geschwister den Coffeeshop einmal übernehmen sollen, ist bereits fest geplant.

Sie lieben guten Kaffee

Neben ihren unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen bringen sie dafür auch ein ganz wichtiges Detail mit: Sie lieben guten Kaffee. Mutter und Tochter schwören auf die indische Kaffeesorte Malabar; Exquisit von der Südtiroler Rösterei Schreyögg ist hingegen die Lieblingsmarke von Vater Stefan Ballas. In einem jedoch ist sich die Familie wieder einig: Als Cappuccino oder Latte macchiato schmeckt ihnen ihr Kaffee am liebsten.

Beobachten kann Familie Ballas in Sachen Kaffee diese Trends: Die Abkehr von der Kapselkaffeemaschine – aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes – lässt Kaffeevollautomaten immer beliebter werden. Über die Funktionsvielfalt der Maschine entscheiden dann vor allem der Kaffeegeschmack oder die individuellen Vorlieben. Wer zur Gruppe der Genießer gehört, der setzt beispielsweise auf die Zubereitung des Kaffees mit einem Siebträger – „der braucht zwar ein paar Minuten, um zu erwärmen, dafür aber ist der Kaffeegenuss typisch italienisch“, verrät Alice Ballas.