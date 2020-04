vor 18 Min.

Im Ruhestand hat Michael Müller endlich Zeit für die Bienen

Michael Müller gibt sein Amt als Rathauschef in Emersacker ab. Nun will er sich seinen Hobbys widmen.

Plus Michael Müller gibt sein Amt als Bürgermeister in Emersacker ab. Nun möchte er unter die Imker gehen. Was er noch für den neuen Lebensabschnitt geplant hat.

Von Simone Kuchenbaur

Inzwischen kann Bürgermeister Michael Müller fast die Stunden zählen, bis er am 30. April den Rathausschlüssel an seinen Nachfolger Karl-Heinz Mengele übergeben wird. Die Übergabe in der kleinen Kommune Emersacker läuft reibungslos. „Schon seit längerer Zeit ist Karl-Heinz Mengele unmittelbar bei allen größeren Projekten mit eingebunden. Er ist immer überall dabei“, sagt Bürgermeister Müller – sei es beim Kindergartenneu- und -umbau, der Sanierung am Schloss oder Bau- und Gewerbegebiet.

Um die Verwaltungsunterlagen im Amtszimmer im Rathaus wollen sich Müller und sein Nachfolger in den nächsten Tagen kümmern und auch hier gute Übergabebedingungen schaffen, zumal am 1. Mai auch eine neue Schreibkraft ihre Arbeit beginnt. Michael Müller freut sich auf die Zeit mit der Familie Ohne das Bürgermeisteramt wird Michael Müller ab Mai erheblich mehr Freizeit haben. Ein Urlaub ist – auch aufgrund der Corona-Einschränkungen – erst einmal nicht geplant. „Ich bin nicht der Urlaubstyp. Ich fühle mich hier zu Hause und in unserer schönen Umgebung sehr wohl“, meint er. Er freut sich besonders, jetzt mehr Zeit für die Familie und sich selbst zu haben und einfach das zu machen, was ihm gerade Spaß mache, ohne an Termine gebunden zu sein. Gewerkelt werden soll an Haus und Garten. Außerdem möchte Müller im Sommer viel Fahrrad fahren. Alles andere werde sich ergeben. Bürgermeister Müller: „Man kann es nicht jedem recht machen!“ Rückblickend auf seine zwölf Jahre im Rathaus zieht Müller vor allem positive Bilanz. Besonders der Umgang mit vielen verschiedenen Menschen habe ihm gefallen, außerdem, dass man vieles für den Ort bewegen konnte und durfte. Voll lobender Worte ist er über die gute Zusammenarbeit mit Bürgern und auch den zahlreichen Ortsvereinen. Natürlich gab es nicht nur Sonnenschein: „Man kann es nicht jedem recht machen!“ Hier Dinge mit Fingerspitzengefühl umzusetzen, gehörte für Müller zu den schwierigeren Aufgaben. In Zukunft hat es Müller da vielleicht leichter. Im nächsten Jahr möchte er unter die Imker gehen. Er besitzt ein kleines Waldgrundstück, auf dem bereits ein altes Bienenhaus steht. Hier sollen wieder Bienenvölker einziehen – als Imker ist er dann Chef von zahlreichen Insekten – ohne Bürokratie und Termine.

