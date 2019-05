vor 22 Min.

Im Storchenschritt in die neue Kneippanlage in Stadtbergen

Trotz kühler Temperaturen stieg Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz im Storchenschritt in die neue Kneippanlage am August-Abenstein-Weg. Mit dem sogenannten Wassertreten soll der Kreislauf angeregt werden.

Nach jahrelangem Warten steckt Stadtbergens Bürgermeister als Erster seine Füße ins Wasser. Mit dem Bau des Beckens löste er ein Wahlversprechen ein.

Von Ingrid Strohmayr

Jahrelang wurde der Bau der Kneippanlage verschoben. Nun können gesundheitsbewusste Bürger in das kühle Becken steigen. Am Mittwochnachmittag eröffnete Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz die neue Kneippanlage am August-Abenstein-Weg in unmittelbarer Nähe zur Fitnessinsel, Pétanque-Anlage und der Dr.-Georg-Frank-Altenhilfe-Stiftung. Trotz kühler Temperaturen krempelte er die Hose hoch und stieg als Erster im Storchenschritt ins Wasser.

Ein langersehnter Wunsch, denn Metz versprach den Stadtbergern schon in seinem Wahlprogramm 2011 den Bau einer Kneipp-Anlage. Die finanziellen Mittel standen bereits zur Verfügung. Allerdings verschob der Stadtrat das Vorhaben immer wieder aus Sparsamkeitsgründen. Die Baukosten der Kneippanlage belaufen sich immerhin auf 98000 Euro. „Erfreulicherweise bekommen wir noch einen Zuschuss über 12000 Euro vom Erholungsverein Augsburg“, sagte Metz bei der Eröffnung.

2018 begannen die Bauarbeiten

Im September 2018 begannen die Bauarbeiten, jetzt wurde das Becken eröffnet. Von Mai bis Oktober können Kneipp-Liebhaber von sieben Uhr morgens bis zehn Uhr abends die Anlage kostenlos nutzen. „Wir haben zwei bequeme Liegen und Ruhebänke dort anbringen lassen und für eine entsprechende Bepflanzung gesorgt“, sagte Metz. Allerdings wies er ausdrücklich daraufhin, dass die Beschilderungen zu beachten sind und Hunde von der Kneippanlage und der dazugehörenden Grünfläche fernzuhalten sind. Allein aus diesem Grund ist die Anlage eingezäunt.

Neu war die Idee, in Stadtbergen eine Kneippanlage zu errichten, nicht. Schon vor 20 Jahren regte die Junge Union an, im Bereich der Sportanlage an der Panzerstraße oder am Schlaugraben eine Kneippanlage einzurichten und damit den Freizeit- und Erholungswert der Gemeinde zu steigern. Möglichkeiten zum Kneippen gab es damals nur in Bobingen, Diedorf und Königsbrunn.

Jahre später setzte sich der 2017 verstorbene Apotheker Hans Joachim Kommert für die Einrichtung einer Kneippanlage in Stadtbergen ein. Für Kommert, der sich im Kneipp-Verein Augsburg engagierte, war es ein Herzensanliegen. Er konnte Metz dafür begeistern, der den Bau der Kneippanlage in sein Wahlkampfprogramm aufnahm.

Ein uraltes Gesundheitskonzept

Hinter dem Kneippen steckt ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das der Pfarrer Sebastian Kneipp vor über hundert Jahren entwickelte. Basierend auf den fünf Wirkungsprinzipien Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung geht es darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Beim sogenannten Wassertreten schreitet man im Storchengang ins Becken. Dabei werden die Beine aus dem Wasser gezogen und die Fußspitze nach unten gebeugt. Das Wassertreten dauert 30 bis 60 Sekunden. Danach streift man das Wasser mit den Händen von den Beinen. Die ideale Wassertemperatur liegt bei 12 bis 18 Grad. „Wassertreten drei Mal in der Woche wäre optimal“, sagte Kneipp-Gesundheitstrainerin Krimhilde Lechner bei der Eröffnung der neuen Anlage in Stadtberge. Sie stellt das Gesundheitskonzept Kneipp am Dienstag, 25. Juni, ab 19 Uhr im Stadtberger Bürgersaal genauer vor.

In der neuen Kneipp-Anlage fehlt nur noch eines: ein Armbecken. Das wurde aus Kostengründen vom Stadtrat gestrichen. „Vielleicht finden wir noch Sponsoren oder die Räte haben Einsehen“, sagte Metz.

