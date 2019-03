vor 21 Min.

Im Zwergl gibt es Essen für Hilfsbedürftige

Zwei Jahre nach der Eröffnung seines Zum Zwergl startet Alexander Cochran in Gersthofen eine Aktion. Seine Bar hat er nach einer besonderen Person benannt.

Von Renate Dumreicher

Seit nun zwei Jahren gibt es sie – eine gemütliche, kleine Bar direkt im Zentrum von Gersthofen. Unter der Leitung von Alexander Cochran, einem gelernten Hotelfachmann, blüht der Laden wieder auf. Nachdem um die Jahrtausendwende die Pizzeria Don Peppone nach zehnjährigem Bestehen geschlossen wurde, war hier eine Kneipe nach der anderen erfolglos eröffnet worden.

„Am 10. Februar 2017 habe ich die Ruine übernommen. Einfach mal probieren, denn schiefgehen kann es immer“, erinnert sich Alexander Cochran. Sein persönlicher Zwerg ist seine Mutter (sie findet sich selber so klein). Nach ihr hat er die Bar benannt, da sie die Entscheidung initiiert und unterstützt hat. Einiges wurde im Zum Zwergl geändert, um die Bar wieder freundlicher zu gestalten und Gäste anzulocken. Und die kommen nun auch. „Immer mehr Gersthofer trauen sich rein, Frauen und Männer von 18 bis 72 Jahren“, berichtet der 29-jährige Inhaber stolz.

Frühstück gibt es von 9 bis 14 Uhr

Von Montag bis Samstag hat der Laden täglich ab dem frühen Nachmittag bis Mitternacht oder am Wochenende bis 3 Uhr geöffnet. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es seit ein paar Monaten ein Frühstück von 9 bis 14 Uhr. „Eine Reservierung wäre von Vorteil, da wir bereits Stammgäste zum Frühstücken haben“, erzählt Alexander Cochran.

Die fünfköpfige Belegschaft, darunter auch Mama Monika und Schwester Jennifer, steht voll hinter ihm. „Alex ist ein toller Chef. Er kümmert sich um alles und ist super fleißig“, erzählt Anna-Maria Jungmann alias „Amy“ begeistert. Der junge Mann ist mit Herzblut dabei. „Mein Ziel ist es, irgendwann im Hotel Ana Aura in Aystetten aufzuhören, um ganz in der Bar Zum Zwergl zu arbeiten“, sagt er.

Es gibt Gemüseeintopf mit Brot

Am Sonntag, 17. März, von 15 bis 19 Uhr wollen Alexander Cochran und sein Team zum ersten Mal Hilfsbedürftige zum Essen einladen. „Alles ist kostenfrei. Es gibt Gemüseeintopf mit Brot. Ich hoffe sehr, dass das Angebot angenommen wird und die Menschen sich trauen, vorbeizukommen.“ Bisher haben Gäste bereits 280 Euro gespendet. Die Schlossbrauerei Unterbaar stimmte zu, alle verbrauchten Getränke zu erstatten. „Ich mache keine Unterschiede. Rentner, Alleinerziehende, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind – alle können kommen. Ich will auch keinen Bescheid sehen. Ich will einfach etwas Gutes tun“, erzählt er.

Auch für den Fall, dass zu viele Menschen kommen, hat er sich vorbereitet. Das Wirtshaus am Sportplatz in Gersthofen hält sich bereit und übernimmt alle Gäste, die beim Zum Zwergl nichts mehr bekommen haben. Dass der junge Gastwirt es ernst meint mit seiner Idee, zeigt er darin, dass er bereits Sponsoren für das Essen im April gesucht hat. Am 3. Sonntag im nächsten Monat soll es Fleischpflanzerl geben.

