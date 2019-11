29.11.2019

Imkern auf Probe

Beim Imkerverein in Welden vieles über Bienen lernen

Der Imkerverein Welden startet mit dem Programm „Imkern auf Probe“ im Frühjahr 2020 das siebte Mal in Folge seine Schulung. Dafür hatte der Markt Welden 400 Quadratmeter Grund zur Verfügung gestellt.

Der Verein hat das Grundstück nun gepachtet, um es bienen- und menschenfreundlich gestalten zu können, sagt Alice Tzinoglou, zweite Vorsitzende des Imkervereins Welden.

Der Lehrimkerstand liegt am Ortsrand in einer besonders günstigen Lage. Futter und Wasser für die Bienen und gute Anfahrtsmöglichkeiten für die Imker sind hier gegeben. Im Rahmen von Förderprogrammen hatte der Verein vom Imker Kreisverband Augsburger Land und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg je einen Zuschuss bekommen. Damit wurden bereits im Oktober Bäume und Sträucher gepflanzt. Die ebenfalls bezuschusste Bienenweide wurde von Andreas Langenmair im Frühsommer eingesät. „Wenn’s um die Natur geht, helfe ich schon immer gern“, meint der Landwirt aus Bocksberg.

Der Schulungscontainer des Vereins am alten Festplatz in Welden wurde im Sommer von Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Jugendbeauftragten Petra Kutter mit Imkermotiven als Graffiti besprüht. Auch bei dieser Aktion bekamen die Imker finanzielle Unterstützung. Der Markt Welden übernahm die Kosten für das Material. Dort und draußen am Lehrbienenstand dürfen nun interessierte Natur- und Bienenfreunde in die faszinierende Welt der Bienen einsteigen und die Vielfalt der Natur kennenlernen. (kräm)

