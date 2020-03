05.03.2020

„Immer weiter gehen“ trotz Abzweigen und Durststrecken

Die Leitershofer Künstlerin Silke Frey stellt ihre Arbeiten im Stadtberger Rathaus-Foyer aus

Von Ingrid Strohmayr

Der Kreislauf der Natur, das Loslassen, aber auch die Schönheit unseres Seins sind Themen der Leitershofer Künstlerin Silke Frey, die ihre in den vergangenen fünf Jahren entstandenen Arbeiten gerade in der sehenswerten Ausstellung „Immer weiter gehen“ im Stadtberger Rathaus zeigt.

Die abstrakten oder auch gegenständlichen Werke entstanden während Freys Studiums „Malerei und Zeichnung“ an der Akademie der Bildenden Künste Kolbermoor.

Bürgermeister Paul Metz zitierte bei der Eröffnung der Ausstellung Pablo Picassos: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ In Freys Bilder gehe es um Emotionen, Gefühle und um das Nachdenken.

Freys Arbeiten lassen spüren, mit welcher Ernsthaftigkeit zu Werke gegangen worden ist. Die Vielfalt der Materialien und künstlerischen Techniken, vorwiegend in Acryl oder Aquarelle, lassen erahnen, wie Silke Frey zu ihren schöpferischen Arbeiten gefunden hat. Bei der gut besuchten und musikalisch von dem Stadtberger Jazzpianisten Theo Kollross umrahmten Vernissage fühlten sich die Kunstfreunde von einer beschwingten, fast heiteren Atmosphäre umgeben. „Die Bilder scheinen uns zum Tanz aufzufordern, neben dem lichten Innenhof wirbeln Tänzerinnen über die Leinwand, ein gedeckter Rosé-Pinselstrich haucht ihnen Dynamik und Leben ein“, sagte Laudatorin Eva Bley, die Silke Frey seit ihren Anfängen bei Malreisen und Kursen kennt. „Immer weiter gehen“ heißt der Titel der Ausstellung. „Das setzt voraus, dass das Stillstehen überwunden ist, dass man sich im Lebenslauf befindet. Man ist schon auf dem Weg, Abzweige kommen, Kreuzungen, Durststrecken“, erklärte Eva Bley die ausgestellten Objekte. Die Weite ist spürbar nah in den Meerbildern, wie in der „Brandung“. Aber in welche Richtung? „Geht die Reise in verheißungsvoller oder in drohender Zielrichtung?“ Silke Frey sagt von sich selbst, dass sie gelernt hat, dass es das Wichtigste ist, sich selbst zu genügen. Das mache frei und ebne den Weg für Neues. Dies sei nur möglich, wenn man sich des Rückwärtigen bewusst sei, verweist die Künstlerin selbst auf das Bild „alles anders“. Hier sieht man das Vergangene als darunter liegende Schichten.

Silke Frey hat es als Chance gesehen, neue Wege zu gehen, die Kunst der Malerei zu einem Lebensinhalt zu machen. Es ist, so Eva Bley, eine ehrliche und einvernehmende Kunst, weit abseits der minimalistischen In-Formel.

Zuletzt zitierte Bley den Künstler Markus Lüpertz, der einmal gesagt hat: „Es gibt keine neue Kunst, es gibt nur immer neue Künstler“. In diesem Fall eine Künstlerin, die mit ihrer Kunst, den Besucher der Ausstellung an ihren Gefühlen teilhaben lässt und durch unbeirrtes Weitergehen wunderschöne Seh-Erlebnisse schenkt.

Die Ausstellung ist noch bis zum Freitag, 20. März, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.