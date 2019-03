Immer wieder Unfälle: Muss ein Kreisel her?

Plus An der Kreuzung östlich von Horgau kracht es besonders häufig. Mehr Sicherheit könnte ein Kreisverkehr bieten. Doch zunächst soll eine günstigere Lösung helfen.

Es ist eine der gefährlichsten Kreuzungen im Landkreis. Dort, wo sich die ehemalige B10 und die Kreisstraße zwischen Agawang und Adelsried östlich von Horgau kreuzen, kracht es immer wieder. 24 Unfälle seit 2015. Häufigste Ursache: Fehler beim Linksabbiegen. Ein Kreisverkehr hätte viele dieser Unfälle verhindern können, sagen Verkehrsexperten. Doch der notwendige Umbau wäre aufwendig und teuer. Deshalb will man dem Problem mit einer weiteren Ampel für Linksabbieger begegnen.

Alle drei Jahre erstellt eine Unfallkommission für die Bundes-, Staats- und Kreisstraßen einen Bericht über die Unfallschwerpunkte im Landkreis. Die jüngste Untersuchung brachte die traurige Erkenntnis: 17 Unfälle im Zeitraum von 2015 bis 2018. Die Folgen: 25 Leicht- und ein Schwerverletzter. Zwölf der Unfälle sind auf Ein- beziehungsweise Abbiegefehler zurückzuführen. Hätten diese Unfälle verhindert werden können?

Verkehr wird in den kommenden Wochen gezählt

Werner Reschke von der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts ist Mitglied der Unfallkommission. Er sagt: „Ein Kreisverkehr ist die Ultima Ratio.“ Das letzte Mittel sozusagen. Die vielen Unfälle am Knotenpunkt bei Horgau hätten gezeigt, dass gehandelt werden müsse. Doch bevor es zu einem aufwendigen und teuren Umbau der Straße kommt, wolle man zunächst einfachere Mittel testen. In den kommenden Wochen soll damit begonnen werden, den Verkehr an der Kreuzung zu zählen. Bis zum Herbst soll eine Ampel zum sogenannten „gesicherten Linksabbiegen“ kommen.

Das ist ein Lichtsignal nur für Linksabbieger. So sollen künftig Fahrer, die von Horgau kommend links in Richtung Autobahn abbiegen wollen, sicher die Straße queren können. Die Kosten dazu liegen bei bis zu 20.000 Euro.

Ampelanlage soll Steuergelder schonen

Verantwortlich für die Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis ist das Staatliche Bauamt. Der zuständige Abteilungsleiter Stefan Heiß sagt: „Die Linksabbieger haben momentan keine eigene Ampelphase.“ Deshalb sei der geplante Umbau der bestehenden Ampelanlage sinnvoll. Heiß hofft, dass so künftige Unfälle verhindert werden können. Erst, wenn diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg bringe, sollte man über einen aufwendigen Kreisverkehr nachdenken, meint Heiß. Er schätzt die Kosten dazu auf bis zu 600.000 Euro. Steuergelder, die man sich mit der neuen Ampelanlage vielleicht sparen könnte. Außerdem führe ein Kreisel auch immer dazu, dass der Verkehr langsamer werden müsse. Wenn viel los ist, könne es sich da schnell stauen.

Das sieht auch Verkehrsexperte Reschke so. Und schließlich müsse auch an anderer Stelle im Landkreis gebaut werden. Dennoch erklärt er, dass die meisten Unfälle der vergangenen Jahre an der Kreuzung mit einem Kreisverkehr wohl nicht passiert wären. Reschke: „Es gibt viele Beispiele, dass Kreisverkehre zu weniger Unfällen führen.“

„Der Verkehr nimmt überall zu“

Weshalb es gerade seit 2015 zu so vielen Unfällen an der Kreuzung gekommen ist, hat für Reschke mehrere Gründe. Er sagt: „Der Verkehr nimmt überall zu.“ Außerdem habe es in dem besagten Zeitraum mehrere Baustellen in der Nähe gegeben, sodass zusätzlich mehr Verkehr an der Kreuzung herrschte.

Zum Beispiel die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Biburg oder der Kreisstraße zwischen Dinkelscherben und Häder. Ein weiterer Faktor sei die Belastung der Strecke durch die vielen Lastwagen der Brauerei Rapp aus Kutzenhausen, die vor allem in Richtung Autobahn unterwegs sind. „Genaueres wird aber die Verkehrszählung zeigen“, sagt Reschke.

Auch in der Gemeinde Horgau sieht man mit Sorge auf die gefährliche Kreuzung. Bürgermeister Thomas Hafner wünscht sich einen Kreisverkehr. Er sagt: „Dieser Wunsch kommt auch immer wieder aus der Bevölkerung.“ Bereits vor 30 Jahren habe man über das Thema diskutiert, erinnert sich der Bürgermeister.

Kreisverkehr würde die Kreuzung entschärfen

Doch die zuständige Straßenbauverwaltung habe abgewunken – Kreisverkehre seien damals noch weniger bekannt gewesen und seien deshalb eher belächelt worden. Heute liegen für Hafner die Vorteile auf der Hand: Mit einem Kreisverkehr werde die Kreuzung entschärft. Es ließen sich außerdem eine Ampelanlage und damit Stromverbrauch und Wartungskosten einsparen. Auch die Polizei begrüßt einen möglichen Kreisverkehr. Der sei „auf lange Sicht die bessere Lösung“, erklärte Raimund Pauli, Leiter der Inspektion Zusmarshausen. Allerdings könnte es in der Anfangsphase nach einer Umgestaltung der Kreuzung zu Unfällen kommen – weil Autofahrer die neue Verkehrsführung noch nicht gewohnt sind.