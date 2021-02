17:00 Uhr

Immer wieder strittig: Die Aufgaben des Ordnungsdienstes Stadtbergen

Plus Immer wieder wird Kritik am Ordnungsdienst in Stadtbergen geübt. Vielen ist nicht klar, welchen Aufgaben die Mitarbeiter auf welcher Basis nachgehen.

Von Tobias Karrer

Mit der Arbeit des kommunalen Ordnungsdienstes sind nicht alle Stadtberger zufrieden. Immer wieder erreichen sowohl unsere Redaktion als auch die Verwaltung der Stadt kritische Schreiben. Manche Bürger ärgern sich über Knöllchen beim Parken oder zweifeln an den Befugnissen des Ordnungsdienstes. Anderen ist nicht klar, auf welcher Rechtsgrundlage die Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten. Alles in allem sind viele Fragen offen. Auf Anfrage unserer Zeitung liefert Markus Voh, der Leiter des Ordnungsamtes in Stadtbergen, Dokumente und Informationen zu den Aufgaben des Ordnungsdienstes, die aufklären sollen.

Den Ordnungsdienst in Stadtbergen gibt es schon seit 2005, in seiner aktuellen Form existiert er seit 2007. Die Kommune Stadtbergen hat professionelle Ordnungshüter neben der Polizei beauftragt. Markus Voh ist der Überzeugung: "Eigentlich bräuchte jede Kommune in unserer Größe einen solchen Ordnungsdienst." Grundsätzlich ist der Ordnungsdienst der ausführende Arm der Kommune als Sicherheitsbehörde. Es besteht kein hierarchisches Verhältnis zur Polizei, allerdings unterscheiden sich die Aufgabenbereiche. Der Ordnungsdienst wird im "Gefahrenvorfeld" tätig und verfolgt Ordnungswidrigkeiten; für die Strafverfolgung ist ausschließlich die Polizei zuständig.

Mitarbeiter des Ordnungsdienstes Stadtbergen kontrollieren wie hier an der Straßenbahn-Endhaltestelle das vorschriftsmäßige Parken. Bild: Andreas Lode (Archivfoto)

Die Kommunen haben laut Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) die Aufgabe, "die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch Unterbindung und Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten". Der Klassiker ist dabei die Überwachung des "ruhenden" und des "fließenden Verkehrs". Falschparker und Temposünder in Stadtbergen können ihre Strafe meist auf den Ordnungsdienst zurückführen. Allerdings setzen die Mitarbeiter unter anderem auch städtische Verordnungen durch, laufen durch den öffentlichen Raum und bearbeiten Bürgerbeschwerden. Bürger, die vom Ordnungsdienst wegen einer Ordnungswidrigkeit angesprochen werden, sind dazu verpflichtet, ihre Personalien herauszugeben. Das geht aus Schulungsunterlagen hervor, die Voh präsentiert. Um die Identität einer Person festzustellen, darf der Ordnungsdienst demnach diese auch vorübergehend festhalten.

Mit Corona kamen neue Aufgaben für den Ordnungsdienst dazu

Im vergangenen Jahr haben Ordnungsdienste nicht nur in Stadtbergen auch neue Aufgaben übernommen: Für die Kontrolle der Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus sind Polizei und Ordnungsdienste nach Informationen des bayerischen Innenministeriums gleichberechtigt zuständig. Darunter fallen zum Beispiel die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen.

Bei der Vielzahl der Aufgaben, die der Ordnungsdienst übernimmt, drängt sich eine weitere Frage auf: Wie werden die Mitarbeiter für den Dienst ausgebildet? Zur Ausbildung gehört ein Praktikum zwischen drei und sechs Monaten, ein einwöchiges Grundseminar bei der Bayerischen Verwaltungsschule und regelmäßige Fortbildungen. Außerdem stehen die Ordnungshüter in Stadtbergen ständig mit dem Leiter des Ordnungsdienstes Stefan Klein und wenn bei rechtlichen Fragen nötig mit dem Ordnungsamt im Kontakt. Markus Voh sieht die Arbeit des Ordnungsdienstes dadurch bestätigt, dass Stadtbergen bisher keines der über 1000 Gerichtsverfahren, die sich gegen einen Bußgeldbescheid aus dem Ordnungsamt wehrten, verloren habe. "Das spricht schon dafür, dass das was wir hier machen rechtssicher ist", erklärt er.

Die Kosten stehen immer wieder zur Debatte im Stadtrat

In der Vergangenheit wurde im Stadtberger Stadtrat wiederholt über die Kosten für den Ordnungsdienst diskutiert. Auch bei der Debatte über mögliche Einsparungen im Haushalt kamen Sinn und Zweck der Wacht zur Sprache. Normalerweise kosten Arbeitsstunden, Ausbildung und das Equipment der Gruppe im Jahr etwa 47.000 Euro. Da der Ordnungsdienst "originäre Aufgaben" der Kommune übernimmt, bekommt Stadtbergen hierfür auch keine Zuschüsse. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus geht Voh außerdem von Mehrkosten durch mehr Arbeitsstunden aus.

In der Vergangenheit wurde im Stadtberger Stadtrat wiederholt über die Kosten für den Ordnungsdienst diskutiert. Bürgermeister Paul Metz, Leiter Ordnungsamt Markus Voh, Aidan Kolland und Julian Hackl bei der Vorstellung des Fahrzeugs des Ordnungsdienstes. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Bleibt die Frage, warum Gersthofen und Neusäß ohne Ordnungsdienst auskommen wollten. Der Leiter des Ordnungsamtes in Neusäß, Josef Hoppe, erklärt: "Bisher ist das in Neusäß nicht erforderlich." Er stehe dazu in regelmäßigem Kontakt mit der Polizei Gersthofen. Sollte er tatsächlich einmal Unterstützung im Außendienst benötigen, wendet sich das Ordnungsamt in Neusäß an den Verein Augusta Club Ordnungsdienste (ACO), der vor Ort ansässig ist. Sollte sich die Sicht der PI Gersthofen auf die Sicherheitslage in Neusäß je ändern, müsste im Stadtrat über die Einführung eines Ordnungsdienstes entschieden werden, so Hoppe weiter. Auch bei der Kontrolle der Maskenpflicht verlässt er sich auf die Polizei und Hinweise aus der Bevölkerung.

In Gersthofen gibt es eine Sicherheitswacht

Auch die Stadt Gersthofen verlässt sich in diesem Zusammenhang auf die Polizei. Einen Ordnungsdienst gibt es nicht, allerdings patrouilliert die bayerische Sicherheitswacht. Die ehrenamtlichen Angestellten habe nicht die gleichen Befugnisse wie ein kommunaler Ordnungsdienst, sondern übe ausschließlich das Jedermannsrecht aus. Sie können also zum Beispiel Nothilfe leisten und in Gefahrensituationen die Polizei alarmieren. Nicht nur Sprecherin Ann-Christin Joder, sondern auch das bayerische Innenministerium selbst beschreiben die Sicherheitswacht als "zusätzliche Augen und Ohren der Polizei". Außerdem sagt sie: "Für uns hat sich diese Gesamtlösung bewährt."

