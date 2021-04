Impf-Aktion für Lehrer und Personal an Schulen im Kreis Augsburg

Beschäftigte an weiterführenden Schulen im Augsburger Land sollen an einem Wochenende im Mai bei einer Sonderaktion gegen Corona geimpft werden.

Lange habe Landrat Martin Sailer sich dafür eingesetzt, allen Beschäftigten an Schulen im Landkreis ein Impfangebot machen zu können, heißt es vom Landratsamt. Das Gesundheitsministerium habe das mit Verweis auf die Priorisierung immer wieder abgelehnt. Nun ist es soweit: Bald soll ein Impfwochenende für Lehrer und Personal an weiterführenden Schulen stattfinden. Sailer sagt: "Abhängig davon, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, denken wir hierfür derzeit das zweite Maiwochenende im Impfzentrum Bobingen an."

Um genau planen zu können, ermittelt das Landratsamt aktuell die Zahl der Impfwilligen an den Schulen. Interessierte müssen nicht im Augsburger Land wohnhaft sein, sondern lediglich an einer weiterführenden Schule im Landkreis arbeiten.

Landkreis Augsburg bittet 70-Jährige, sich für das Impfen zu registrieren

Zugehörige der Prio zwei, also über 70-Jährige und etwa von Trisomie 21 oder von Demenz Betroffene, werden derweil aufgerufen, sich zu melden, falls sie noch kein Impfangebot haben. Das können sie unter der Registrierungshotline Telefon 0821/3102-3999.

Die wichtigsten Informationen stehen außerdem auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung. (mjk)

Lesen Sie auch: