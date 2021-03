vor 10 Min.

Impfaktion: 500 Anmeldungen und herzzerreißende Gespräche

Am Freitag werden in der Stadthalle Neusäß hochbetagte Senioren geimpft. (Symbolbild)

Plus In Neusäß werden am Freitag Senioren ab 80 in der Stadthalle gegen Corona geimpft. Das führt im Vorfeld zu teilweise herzzerreißenden Gesprächen an der Impf-Hotline.

Von Angela David

Noch immer gehen bei der Neusässer Stadtverwaltung Anfragen für die Impfaktion des Landkreises in der Stadthalle ein. Am Freitag ist dort der erste von drei Impftagen vor Ort, die in Neusäß wie an vielen anderen Orten derzeit abgehalten werden. Knapp 500 Senioren aus Neusäß haben sich für die Impfung in der Stadthalle an insgesamt drei Impftagen angemeldet. Aber es könnten noch sehr viel mehr sein, wie Ordnungsamtsleiter Josef Hoppe weiß. "Es rufen diese Woche täglich immer noch Senioren an, die sind 78 oder 79 Jahre alt und fragen, ob sie nicht mit ihrem über 80-jährigen Ehepartner geimpft werden oder nachrücken können, falls jemand absagt", berichtete Hoppe auch den Stadträten im Sozialausschuss.

Die Grenze wird strikt bei Gruppe 1 gezogen

So kann beispielsweise auch eine 79-jährige Frau mit schwerer Vorerkrankung nicht den Platz ihres Mannes bei der Impfaktion in Neusäß einnehmen, der bereits im Impfzentrum in Gablingen seine Immunisierung erhalten hat. Die Mitarbeiter am Telefon müssen diese Menschen schweren Herzens ablehnen und auf die offizielle Registrierung beim Bayerischen Impfzentrum verweisen.

Wie berichtet, sind rund 2000 Bewohner in Neusäß über 80 Jahre alt und können, sofern sie noch nicht woanders geimpft worden sind, ab 19. März in der Stadthalle geimpft werden. Auch in anderen Kommunen wie Diedorf, Horgau oder Schwabmünchen finden für die über 80-Jährigen Impfungen vor der Haustür statt. Den nun Angeschriebenen steht frei, sich weiterhin im Impfzentrum Bobingen einen Termin geben zu lassen, wenn sie mögen. Wer jetzt nicht mehr seinen Termin dort wahrnehmen möchte, sollte unbedingt dort absagen.

Am ersten Tag werden 240 Senioren geimpft

Die Termine der Erstimpfung wurden im Fünf-Minuten-Takt vergeben, sodass am kommenden Freitag von vier Ärzten jeweils 60 Senioren geimpft werden können, insgesamt also 240 Personen. Die Zweittermine nach drei Wochen finden dann nur noch im Drei-Minuten-Takt statt, da man dann keine Daten mehr erfassen muss.

Sobald die Briefe verschickt waren, stand bei der eingerichteten Hotline in der Stadt Neusäß das Telefon nicht mehr still. Wie Josef Hoppe im Sozialausschuss schilderte, war gegen Mittag der erste Impftag bereits ausgebucht. Aber es haben mehr Senioren angefragt, als berücksichtigt werden können. "Aber wir haben vom Landratsamt die strikte Vorgabe, ausnahmslos nur Bürger zu impfen, die über 80 Jahre alt sind", so Hoppe.

Die ganze Bandbreite der momentanen Kontroverse um die strikte Priorisierung der Impfgruppen offenbarte sich auch in der Nachfrage von Stadträtin Monika Uhl (CSU), selbst Krankenschwester, nach einer Nachrücker-Liste: "Haben wir auch eine Nachrückerliste, falls jemand doch nicht kommt?" wollte sie von Hoppe wissen. Auch hier musste der Amtsleiter verneinen und auf die strikte Vorgabe des Landratsamtes verweisen, dass niemand anders einspringen dürfte.

