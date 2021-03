vor 58 Min.

Impfen mit AstraZeneca geht weiter - Inzidenz steigt auf über 80

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg liegt am Freitag bei 82,1. Gute Nachricht für jene, deren Impftermin aufgrund des Stopps von AstraZeneca storniert wurde.

Von Angela David

Der Inzidenzwert im Landkreis Augsburg steigt weiter an. Mittlerweile liegt er laut Robert Koch-Institut bei 82,1. Am gestrigen Donnerstag hatte er noch bei 78,5 gelegen, tags zuvor bei 68,7. Von Donnerstag auf Freitag kamen 34 neue Fälle dazu. Die Inzidenz hat sich damit innerhalb von drei Wochen verdoppelt. Immerhin: Es gibt keine neuen Todesfälle an oder mit dem Coronavirus im Landkreis Augsburg.

Für den Unterricht an Schulen bedeutet die Inzidenz unter 100: keine Änderungen in der kommenden Woche. So lange die Inzidenz freitags nicht über 100 ansteigt, bleibt es in den allermeisten Fällen beim Wechselunterricht dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Impfungen mit AstraZeneca gehen seit Freitagmittag weiter

Bereits am Freitagmittag wurde nach der Entscheidung der Ema auch im Landkreis Augsburg der Impfbetrieb mit AstraZeneca wieder aufgenommen. Aufgrund der geltenden Regelungen mussten in den vergangenen Tagen insgesamt 490 Erstimpfungen ausgesetzt werden. Zweitimpfungen waren nicht betroffen. „Wir sind froh, in unseren Impfzentren nun wie geplant fortfahren zu können“, betont Landrat Martin Sailer. „Die Personen, deren Impfung storniert werden musste, werden bei der Vergabe neuer Termine priorisiert berücksichtigt. Auch die Sonderimpftage für Kita-Personal, Grund- und Förderschullehrer im Impfzentrum Bobingen können an diesem Wochenende regulär stattfinden.

Der Aufklärungsbogen ist auch auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/informationen-impfung zu finden.

In den meisten Nachbarlandkreisen sieht es ebenfalls nicht gut aus

Auch in den Nachbarlandkreisen steigt die Inzidenz, wenn auch meist in einem niedrigeren Bereich.

Nur noch Dillingen liegt mit einem Wert von 45,6 unter der 50er-Marke. Donau-Ries hat mit 89 sogar eine höhere Inzidenz als der Kreis Augsburg. Ansonsten: Aichach-Friedberg 71,3, Günzburg 74. (mjk,dav)

