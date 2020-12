12:25 Uhr

Impfstart gegen Corona: Im Landkreis Augsburg geht noch nichts

In einem Transporter kam der der Impfstoff am späten Samstagnachmittag in Gablingen an. In Empfang genommen wurde er neben dem Impfteam auch von Landrat Martin Sailer (Zweiter von links) und dem Leiter des Landratsamts, Michael Püschel (links).

Plus Ist die erste Charge des Impfstoffs gegen das Corona-Virus für den Landkreis Augsburg tatsächlich richtig gelagert worden? Bevor das nicht klar ist, gibt es dort keine Impfungen.

Von Jana Tallevi

Weil am Sonntagmorgen nicht einwandfrei nachgewiesen werden konnte, dass die erste Charge des Impfstoffs gegen das Corona-Virus für den Landkreis Augsburg durchgehend richtig gelagert wurde, musste der Impfstart im Impfzentrum Gablingen verschoben werden. Dort standen bereits die ersten mobilen Impfteams bereit, die in Pflegeheimen im Landkreis Augsburg mit dem Impfen beginnen sollten. Doch weil es Zweifel daran gab, ob die Kühlkette durchgehend eingehalten wurde, konnten sie nicht losfahren. Die Enttäuschung war auch bei Landrat Martin Sailer groß. Er sagt aber auch: "Es darf keinen Restzweifel geben." Den Sonntag über wurden anschließend Daten gesammelt, die Auskunft geben sollen, was wirklich passiert ist. Es gibt mehrere Erklärungen.

Die Sicherheitsmaßnahmen waren hoch, die Impfteams mit jeweils einem Arzt und zwei Mitarbeiterinnen standen bereit - und dennoch konnten die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus am Sonntag noch nicht beginnen. Dabei hatte am späten Samstagnachmittag alles nach einem perfekten Start ausgesehen. Gegen 16.30 Uhr waren die ersten 100 Impfdosen von der zuständigen Verteilstation in Dasing in einer Kühlbox eingetroffen. Im Impfzentrum in Gablingen, einer bislang noch nie genutzten Lagerhalle für Lebensmittel, wurden sie dann regelgerecht weitergefroren.

Was ist mit dem Corona-Impfstoff wirklich passiert?

Doch irgendwo auf dem Weg zwischen dem ersten Lager in München und der Übergabe in Dasing an die Transportfirma des Landkreises muss etwas schief gegangen sein. Bei der Auswertung der Kühldaten noch am Samstagabend wurde klar, dass der Impfstoff wohl nicht durchgehend tiefgefroren gelagert worden war. Doch das ist absolut wichtig, so der Leiter des Landratsamts, Michael Püschel am Sonntagmorgen. "Der Impfstoff muss ständig unter null Grad gelagert werden. War er einmal aufgetaut, darf er nicht wieder eingefroren werden." Denn dadurch könnte er seine Wirksamkeit verlieren.

In dieser Box kam am Samstagnachmittag der Corona-Impfstoff im Impfzentrum in Gablingen an. Doch irgendwo auf dem Weg muss etwas schiefgegangen sein, sagen die Daten. Bild: Marcus Merk

Noch am Samstagabend hatte sich das Impfteam des Landkreises mit dem Gesundheitsministerium, der Regierung von Schwaben, der Herstellerfirma Biontech und der Betreiberfirma des Impfzentrums, ecolog, in Verbindung gesetzt. Nun wird versucht, alle verfügbaren Daten zum Transport noch einmal zurückzuverfolgen. Möglich ist, dass das Serum beim Umpacken aus den großen Paletten, immerhin wurden gestern in Bayern aus den beiden Zentren in Erlangen und München mehrere Tausend Dosen umverpackt und weiterverschickt, zu lange ungekühlt geblieben ist.

Auch im Landkreis Dillingen wird noch nicht gegen Corona geimpft

Doch es muss nicht sein, dass der Impfstoff tatsächlich falsch gelagert wurde und nun unbrauchbar ist. Denkbar ist auch, dass das Messgerät, um dessen Daten es jetzt geht, an der falschen Stelle der Kühlbox angebracht war und deshalb nicht die richtigen Daten übermittelt hat. Ein ganz ähnliches Problem hat es übrigens im Landkreis Dillingen gegeben. Auch dort wurde der Impftermin verschoben. "Da waren Landrat Leo Schrell und ich uns einig", so Sailer.

8 Bilder Bildergalerie: Corona-Impfstoff in der Region angekommen Bild: Ulrich Wagner

Für Landrat Martin Sailer ist aber klar: Erst, wenn hundertprozentig feststeht, dass der Impfstoff einwandfrei ist, werde mit dem Impfen im Landkreis begonnen. Aus der Datenlage heraus sieht Martin Sailer eine gute Möglichkeit, dass es so kommen wird. Das soll möglichst am Montagmorgen der Fall sein. An diesem Tag wird in Gablingen ohnehin keine neue Lieferung von Impfdosen erwartet, so dass einfach die Schichten vom Sonntag um einen Tag verschoben werden könnten.

Sollte sich jedoch herausstellen, dass ein eindeutig positives Ergebnis bezüglich des Impfstoffs nicht mehr zu ermitteln ist, wird dieser nicht mehr verwendet. Das Impfen könnte in diesem Fall erst am Dienstag mit der nächsten Lieferung beginnen.

Landrat Sailer: Es darf keinen Zweifel am Corona-Impfstoff gegen

Für Sailer darf es dabei auch aufgrund der gespaltenen Diskussion in Deutschland keinen Zweifel geben. Immerhin gibt es auch Meinungen, die an der Gefahrlosigkeit bei gleichzeitiger Wirksamkeit des Impfstoffs Zweifel hegen, der in nur elf Monaten in Deutschland entwickelt wurde.

Ein heikler Punkt bei diesem Impfstoff, der erst vor wenigen Tagen die Zulassung in der Europäischen Union erhalten hatte, ist die Lagerung. Er muss durchgehend tiefgekühlt werden. Ist er einmal aufgetaut, ist er noch wenige Stunden haltbar und muss in diesem Zeitraum verimpft werden. Auf keinen Fall darf er wieder eingefroren werden. Was jetzt passiert sei, sei natürlich ärgerlich, so der Landrat.

Sicher ist: Während die Box mit dem Impfstoff in Obhut des Impfteams des Landkreises Augsburg war, ist der Fehler in der Kühlkette nicht passiert. Das muss schon zuvor der Fall gewesen sein. Bild: Marcus Merk

Auch wenn der Fehler bereits vor der Übergabe an das Team des Landkreises passiert sein muss, war die Enttäuschung am Sonntag groß. "Das ist vor allem auch bitter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Weihnachtstage geopfert haben, um im Impfzentrum alles vorzubereiten", so Amtsleiter Michael Püschel. Auch in den Pflegeheimen, die am Sonntag von den mobilen Teams angefahren werden sollten, waren die Vorarbeiten abgeschlossen.

In den Heimen wird die Impfbereitschaft abgefragt

Vor allem war dort die Impfbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner und des Personals abgefragt worden. So ist klar, mit wie vielen Dosen zu den jeweiligen Heimen gefahren werden muss. Für eine wirksame Impfung muss übrigens nach etwa drei Wochen noch ein zweites Mal geimpft werden. Doch auch für Michael Püschel ist klar: Beim geringsten Zweifel wird der Ablauf gestoppt. "Da kann es kein Wegschauen geben."

Lesen Sie dazu auch den Kommentar:

Das könnte Sie auch interessieren:





Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen