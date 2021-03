vor 16 Min.

Impftermin für 54 Thierhauptener im Kloster

Das ehrwürdige Kloster Thierhaupten hat schon viele erlebt. Doch so etwas noch nicht. 54 Senioren wurden nun geimpft.

Von Laura Gastl

Das Ehepaar Heinz und Ursula Horn aus Thierhaupten ist glücklich: Am Mittwoch haben sie ihre erste Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Dazu mussten sie noch nicht einmal weit fahren – die Spritze mit dem Biontech-Vakzin wurde ihnen in ihrer Heimatgemeinde verabreicht.

Das Impfangebot in der Herzog-Tassilo-Schänke des Thierhauptener Klosters wurde organisiert von der Gemeinde Thierhaupten in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Augsburg. Dieses schickte ein mobiles Impfteam bestehend aus Ärzten und medizinischen Fachkräften der Firma Ecolog, die auch das Impfzentrum in Gablingen betreibt – so heißt es im Anschreiben, das alle Thierhauptener Senioren über 80 vorab erhalten hatten. Insgesamt hätten sich 54 Personen zur Impfung im Kloster angemeldet, wie Organisatorin Alisa Hörmann von der Gemeinde Thierhaupten erklärte.

Zu den angemeldeten Impflingen zählten auch Heinz und Ursula Horn. Das Ehepaar sprach rundum positiv über die Möglichkeit, sich im Heimatort impfen zu lassen. „Wir haben es auf diesem Wege viel leichter, als wenn wir uns im Impfzentrum Gablingen anmelden und dort hinfahren müssten“, so zeigten sich beide einer Meinung. Vor der Spritze fürchteten sie sich nicht. Und so war der kleine Stich mit der Impfnadel dann auch schnell überstanden. Wehgetan habe es laut Heinz Horn nicht. Fehlt nur noch die zweite Dosis, um den vollständigen Schutz des Vakzins gewährleisten zu können: Der Termin dafür steht am 14. April an.

Bürgermeister Brugger denkt an weitere Zusammenarbeit

Auch Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger schaute beim Impftermin vorbei, um mit den Senioren sprechen zu können. Der Rathauschef hält das Konzept des Landratsamtes, den Menschen eine Impfung im Heimatort anzubieten, für einen „sehr guten Weg“. Er könne es sich gut vorstellen, erneut mit der Behörde zusammenzuarbeiten, wenn die nächste Priorisierungsgruppe an der Reihe sei. Konkretes stehe da jedoch noch nicht fest.

