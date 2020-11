Impfzentrum: Der Kreistag macht den Testlauf

Plus Der Landkreis sucht nach einem Impfzentrum. Wo könnte es eingerichtet werden?

Was waren das noch für unbeschwerte, ja fast heitere Termine, zu denen die große Politik einlud: Vor fast genau sechs Jahren stellte der damalige Finanzstaatssekretär Johannes Hintersberger die geografische Mitte von Schwaben vor. Sie liegt im Unterallgäu, in der Gemeinde Eppishausen.

Wo sich die Mitte des Landkreises befindet, der sich um die Stadt Augsburg schmiegt, ist nicht ganz geklärt. Aber wenigstens lässt sich relativ einfach herausfinden, von welchem Ort aus es genauso weit in den nördlichsten, südlichsten und westlichen Zipfel des Augsburger Lands ist: Neusäß. Die Stadthalle wäre demnach ein Kandidat für ein Corona-Impfzentrum.

Kreisräte könnten in Neusäß Testlauf für die Verimpfung machen

Würde die Wahl auf die Stadt fallen, dann hätten es alle Landkreisbewohner ungefähr gleich weit zur ersehnten Impfung. Neusäß hätte noch einen weiteren Vorteil: Am 7. Dezember findet dort eine Sitzung des Kreistags statt. Wie praktisch. Die Kreisräte könnten vor Ort einen Testlauf für die Verimpfung, so der Fachausdruck, machen. Damit am Ende ja nichts schiefgeht. Aber wer darf zuerst? Ein Glück, dass sich diese Frage nicht stellt und es kein Hauen und Stechen geben wird. Denn bis dahin steht wohl noch kein Impfstoff zur Verfügung.

