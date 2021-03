Impfzentrum: Positives schafft wieder Vertrauen

Beim Impfen geht es um Vertrauen. Die Erfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern können dazu beitragen. Solch eine Umfrage macht Sinn für alle.

Ist es nicht egal, ob die Person am anderen Ende der Impfhotline freundlich ist? Schließlich soll sie einem doch am Ende lediglich einen Termin vermitteln. Und ist es nicht einerlei, ob man sich im Impfzentrum wohl fühlt, Hauptsache, man kommt am Ende geimpft heraus?Nein, ist es nicht.

Denn die Impfkampagne in Deutschland ist inzwischen auch zur Vertrauenssache geworden. Und da spielt es eben sehr wohl eine Rolle, dass man das Gefühl hat, im Impfzentrum in Gablingen gut aufgehoben zu sein. Die Sauberkeit der Räume und die gefühlte Kompetenz des Personals sind dabei grundlegende Parameter.

Auch wenn die einzelne Bürgerin und der einzelne Bürger nur ein einziges Mal wiederkommt, nämlich zu ihrer oder seiner Zweitimpfung, so spricht sich doch schnell herum, wie sich der Besuch im Impfzentrum anfühlt. Das Landratsamt tut deshalb gut daran, seine Bürger zu befragen. Und von deren Seite ist es hilfreich, dass sich in nur drei Wochen so viele, nämlich fast 1000, die Zeit genommen haben, ein Feedback zu geben.

Vertrauen ins Corona-Impfzentrum Gablingen

Es sind diese kleinen Dinge, die vor Ort helfen, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Eine andere Aufgabe ist es, alle zeitnah über neue Entwicklungen zu informieren. Auch da hat das Landratsamt in den vergangenen Wochen neue Transparenz geschaffen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel:

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen