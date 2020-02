vor 41 Min.

In 2500 Häusern war es dunkel

Stromausfall rundum Diedorf

In mehreren Orten rund um Diedorf und Gessertshausen ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Die Bewohner saßen eine Zeit lang im Dunkeln. Auslöser war das Sturmtief Bianca.

Die Lechwerke (LEW) bestätigen, dass es in der Nacht im Landkreis Augsburg lokale Stromausfälle gegeben hat. In dem von LEW versorgten Gebiet seien Teile von Diedorf und Gessertshausen betroffen gewesen. Dort kam es gegen 20.45 Uhr zu dem Stromausfall. Grund war ein Baum, der bei Hausen in die Mittelspannungsleitung gestürzt war.

Durch Umschaltungen auf andere Leitungen haben die diensthabenden Ingenieure in der Netzleitstelle in Augsburg zusammen mit Mitarbeitern der Betriebsstelle in Horgau die Stromversorgung in den betroffenen Ortschaften nach und nach wieder herstellen können, so Sprecherin Luisa Rauenbusch. Gegen 21.15 Uhr seien die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen. In der Spitze waren etwa 2500 Haushalte vom Stromausfall betroffen. Die beschädigte Leitung wurde gestern wieder repariert. Die Haushalte seien während dieser Arbeiten nicht mehr von Ausfällen betroffen gewesen, so die LEW-Sprecherin. (kar)

Themen folgen