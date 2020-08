vor 36 Min.

In Altenmünster sind offenbar Einbrecher unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben versucht in ein Einfamilienhaus in Altenmünster einzudringen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter wollten offenbar in ein Einfamilienhaus in Altenmünster einbrechen. Laut Polizei versuchten sie die Rolladen hochzustemmen, was nicht gelang. Erst am Freitag wurden die Beschädigungen entdeckt. Laut Polizei ist der versuchte Einbruch allerdings schon eine Zeit lang her. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter in der Zeit von Anfang April bis Mitte August in das Haus einbrechen wollten. Nun bittet die Polizei Zusmarshausen mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

