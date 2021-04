In Aystetten bleibt über Ostern der Bildschirm dunkel

Aufgrund einer technischen Störung gibt es auch kein Internet in Aystetten. Die Ursache wird noch gesucht.

Ohne Fernsehen mussten über Ostern zahlreiche Haushalte in Aystetten auskommen. Seit Karsamstag blieben die Bildschirme dunkel und es gab kein Internet. Technische Probleme, die in Arbeit seien, heißt es im Störungsmanagement von Vodafone. Weitere Informationen gab es nicht. Auch bei der Gemeinde standen die Telefone nicht still.

Doch auch da konnte man nicht weiterhelfen. "Das ist ein miserabler Service", ärgert sich Heinz Jebautzke aus dem Mühlenbachviertel in der Nähe des Sportplatzes. Er hat sich über die Feiertage beholfen, indem er die Satellitenschüssel aus seinem Wohnmobil installiert hat.

Vodafon und Telekom suchen in Aystetten eine Lösung

Jebautzke erinnert sich an einen ähnlichen Fall vor einigen Jahren, als bei Arbeiten an Leitplanken am Hammelberg ein Kabel durchtrennt wurde. Derzeit ist die Ursache unbekannt, soll jedoch laut Vodafone in Zusammenarbeit mit der Telekom nach den Feiertagen gelöst werden.

