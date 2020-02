vor 28 Min.

In Aystetten geht Suche im Wasser weiter

Ursache für die Keime ist noch unklar

In Aystetten wird das Trinkwasser für den Lebensmittel- und Hygienebereich noch abgekocht. Die Anordnung des Gesundheitsamts gilt weiter. Wie es weitergeht, ist offen. Laut Gesundheitsamt ist die Ursache der Verkeimung noch unklar. „Über die denkbaren Sofortmaßnahmen oder die Notwendigkeit einer Sicherheitschlorung lässt sich aktuell noch keine Aussage treffen“, so ein Sprecher des Landratsamts. Wie berichtet, gilt seit rund zwei Wochen eine Abkochanordnung, nachdem in einer Probe coliforme Keime gefunden wurden. Die Abkochanordnung gilt zunächst für 28 Tage, hat Bürgermeister Peter Wendel seinen Bürgern mitgeteilt, über eine eventuelle Chlorung werde anschließend entschieden. Aystetten bezieht das Wasser von der Loderberggruppe. Da das Wasser aus dem dortigen Hochbehälter sauber ist, ist die Ursache im Aystetter „Hochbehälter oder Leitungssystem der Gemeinde zu suchen“, so Wendel. (jah)

