09.10.2019

In Aystetten wird’s turbulent

Hebebühne spielt „Funny Money“

Dieses Jahr bringt die Ay-stetter Theatergruppe Hebebühne eine turbulente Komödie von Ray Cooney über finanzielle Verführungen und ihre Folgen zur Aufführung: „Funny Money“ lautet der Titel. Die Uraufführung dieser typischen Ray-Cooney-Farce fand 1994 in London statt, wo die Komödie anschließend zwei Jahre lang erfolgreich am Westend gespielt wurde. Der Autor selbst hatte Regie geführt und stand in der Hauptrolle auf der Bühne. Nur ein Jahr später wurde das Stück zum ersten Mal in Deutschland inszeniert. Die Aufführungstermine im Haus St. Martin sind: Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, Samstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, Sonntag, 20. Oktober, 19 Uhr, Sonntag, 27. Oktober, 19 Uhr.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 14. Oktober bei Schreibwaren Federleicht, Hauptstraße 45c, Ay-stetten, Telefon 0821/48655204. Eintrittspreise: Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro. (AL)

