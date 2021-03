vor 32 Min.

In Biberbach wird das Wasser teurer

Plus Die Marktgemeinde Biberbach muss Millionen in die Wasserversorgung investieren. Das müssen am Ende die Bürger zahlen. Aber wie?

Von Sonja Diller

Das Biberbacher Trinkwasser ist gut und die Versorgung gesichert. Das sind die guten Nachrichten. Die schlechten sind, dass in den nächsten Jahren viel Geld in die Ertüchtigung des rund 60 Jahre alten Wassernetzes investiert werden muss, damit es auch so bleibt. Und das wird für die Bürger teuer.

Gut fünf Millionen Euro soll das Projekt insgesamt kosten. Der Bau eines neuen Hochbehälters und die Sanierung des Wasserwerks sind dabei die teuersten Projekte. Hohe Investitionen, die auch die Bürger im Versorgungsgebiet mittragen werden müssen. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, doch mit einem Betrag im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich werden die Hauseigentümer für das erste Projekt rechnen müssen.

Der Gemeinderat werde beraten, wie die Kostenumlegung möglichst gerecht gemacht wird, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine Kalkulation auf der Basis von Grundstücksgröße und der Geschossfläche bei bebauten Grundstücken wird es wohl werden. Eine Mischung von Sonderzahlung und Erhöhung der Verbrauchsgebühren wird von den meisten Gemeinden praktiziert, die vor ähnlichen Aufgaben stehen. Die Biberbacher müssen übrigens schon Ende des Jahres damit rechnen, dass sie für Abwasser und Wasser mehr zur Kasse gebeten werden.

Der neue Hochbehälter in Biberbach ist aus Edelstahl

Ein moderner, größerer Hochbehälter aus Edelstahl soll den 60 Jahre alten Vorgänger ersetzen, beschloss der Gemeinderat in jüngster Sitzung. Wasserwart Michael Albrecht kam ebenso zu Wort wie der langjährige Wasserexperte der Gemeinde, Leonhard Würz. Beide votierten für den Edelstahlbehälter als beste Wahl. Mit rund 1,7 Millionen Euro kostet er zwar rund 450.000 Euro mehr als die Alternative aus Spannbeton, doch relativiert sich der Kostenunterschied in der Langzeitbetrachtung, rechnete Tobias Kostenzer vom Planungsbüro Sweco vor.

Die längere Haltbarkeit und die geringeren Wartungskosten des Edelstahlbehälters machen die anfangs teurere Variante über einen Zeitraum von 50 Jahren rund 600.000 Euro günstiger als den Behälter aus Spannbeton. Eine Sanierung des bestehenden Hochbehälters wäre zwar möglich, doch ist er bereits jetzt gerade noch ausreichend für den steigenden Wasserbedarf der wachsenden Gemeinde.

Es müsste ein zweiter Behälter gebaut werden, um die Versorgung der Haushalte und die Sicherung des Löschwasserbedarfs im Brandfall auch künftig zuverlässig abdecken zu können. Eine Lösung, die nicht wirtschaftlich sei, so der Planer. Auch müsste der Betrieb der Wasserversorgung während der Sanierung und des Neubaus eines zweiten Behälters weiterlaufen. Ein kaum zu kalkulierendes Risiko für die Wasserversorgung der Bürger.

Im Sommer 2022 soll der Bau des neuen Hochbehälters beginnen

Nach der Entscheidung des Gemeinderates geht es nun an die Planung und den Grunderwerb für den neuen Standort in unmittelbarer Nähe des bisherigen Hochbehälters. Baustart soll im Sommer 2022 sein. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für 2024 geplant. Nach einer kurzen Verschnaufpause wird man sich dann um das Wasserwerk kümmern, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Das Thema Wasser wird Biberbach also noch eine Weile beschäftigen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen