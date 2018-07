vor 39 Min.

In Bonstetten ist der Teufel los

Beim Kindertheater in Bonstetten schickte der König den Müllersohn zum Teufel, dem er drei Haare abknöpfen soll.

Fritz und Freunde präsentieren Theater für Kinder – auch zum Mitmachen

Auf Einladung des Kultour-Sommers im Holzwinkel präsentierten „Fritz und Freunde“ das Theaterstück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, frei nach den Brüdern Grimm. Christian Baier und Fritz Weinert wechselten Kostüm und damit die Rolle, was die Kinder natürlich schnell heraus gefunden hatten. „Du hast noch Lippenstift dran!“, wurde der König erinnert, der gerade noch die wunderschöne Prinzessin gewesen war. Als er den Müllersohn durch den Räuberwald schickt, damit er dies möglichst nicht überlebt, trifft dieser auf einen Räuber. Und der liest die Botschaft des Königs, in der seine Untergebenen im Schloss angewiesen werden, den Müllersohn zu töten. Aber das Schicksal lässt sich nicht überlisten, der Müllersohn heiratet die Prinzessin trotzdem. Nun schickt ihn der König in die Hölle, um die drei goldenen Haare des Teufels zu holen. Eine Stelle, wo es die Kleinsten schon ein bisschen graut – doch der Witz des Müllersohnes und der Großmutter des Teufels lässt sie hellauf lachen.

Auch die Rätsel auf dem Weg zum Teufel werden mit viel Raffinesse und der Hilfsbereitschaft der Großmutter gelöst. Und nicht zu vergessen: Auch die kleinen Zuschauer hatten so manchen Tipp parat. Schließlich wurde das nicht ganz so geläufige Märchen dem einen oder anderen am Vorabend vorgelesen. Eigentlich hätte diese Aufführung mehr Zuschauer verdient, doch die Anwesenden waren sich einig: „Der Tobias ist selber schuld, dass er nicht gekommen ist. Es war wirklich toll!“ (upu)

