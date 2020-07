06:31 Uhr

In Diedorf geht ein Video vom „Wolf“ um: Was ist dran an dem Gerücht?

Plus Auf Whatsapp kursiert ein Filmschnipsel mit einem grauen Tier. Für den Laien ähnelt das Tier einem Wolf. Doch was ist dran an diesem Clip?

Von Sören Becker

Mehrere Leser haben unserer Redaktion ein Video zugesandt, das angeblich einen Wolf zeigen soll. In dem etwa zwei Minuten langen verschwommenen Schnipsel kreuzt ein Auto in der Nähe der Bushaltestelle Lettenbach den Weg eines grauen Vierbeiners, der durch das Wohngebiet streunt. Für den Laien ähnelt das Tier einem Wolf. Auf den ersten Blick könnte sogar etwas an dem Gerücht dran sein: Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung klagte Jäger Andreas Wust über gerissene Rehe und Geißen in seinem Revier.

Landesamt für Umwelt zu angeblichem Wolf-Video: "Es zeigt einen Hund"

Eine Anfrage beim zuständigen Landesamt für Umwelt in Augsburg ergibt, dass es sich um einen alten Hut handelt: „Das Video wurde am 2. Februar aufgenommen. Wir haben dazu schon mehrmals Stellung bezogen. Es zeigt einen Hund“, heißt es aus der Pressestelle.

Man könne an der Fellfärbung erkennen, dass es sich nicht um einen Wolf handelt. Europäische Wölfe hätten beige und braune Fellanteile. Diese müssten im Scheinwerferlicht zu sehen sein. Zudem seien die Körperproportionen nicht richtig für einen Wolf.

Diedorf: Jäger appelliert an die Vernunft der Hundehalter

Auch Jäger Wust glaubt nicht an den Diedorfer Wolf: „Das Video habe ich auch schon bekommen“, sagt er. Er macht Hunde für die Risse verantwortlich: „Hundehalter lassen die Tiere einfach ohne Leine laufen“, sagt er.

Er appelliert an die Vernunft der Gassigänger: „Wenn der Geruch von einem Hund an einem Kitz klebt, fasst die Mutter es nicht mehr an“, sagt er. Zudem sei es für die Rehe deutlich schmerzhafter, gerissen zu werden: „Da dauert es länger, bis es stirbt.“ Daher diene es dem Tierschutz, seine Hunde anzuleinen.

