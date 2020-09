vor 17 Min.

In Diedorf gibt es Honig vom Landkreis-Bauhof

Plus Auf einem Gelände beim Bauhof wurde eine Blumenwiese angelegt. Bauhofmitarbeiter Jürgen Stuhlmüller hat dort einen Bienenstock aufgestellt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Als vor einem Jahr ein benachbartes Wohnhaus dem Landkreis-Bauhof in Diedorf zugeschlagen wurde und daraus Büroräume entstanden, wurde das dazugehörige Gartenstück in eine Blühwiese umgewandelt. Damit sollte ein Beitrag gegen das dramatische Artensterben in Bayern geleistet werden. Für den Mitarbeiter des Kreisbauhofs Jürgen Stuhlmüller, der seit acht Jahren zwölf Bienenvölker betreut, gehörte es dazu, auf der Wiese auch ein kleines Bienenhaus für ein Bienenvolk aufzustellen.

In kurzer Zeit hatte der gelernte Schreiner ein kleines Bienenhaus sowie die erforderlichen Rähmchen für die Bienenwaben hergestellt und auf der bereits üppig blühenden Blumenwiese aufgestellt. Seitdem wimmelt, wuselt und summt es in und um den Holzkasten, und der Landkreis-Bauhof hat etwa 30.000 bis 50.000 weitere fleißige „Mitarbeiter“ plus einer Bienenkönigin.

Bienen am Diedorfer Kreisbauhof werden nach der Arbeit versorgt

Die Bienen werden von Stuhlmüller nach der Arbeit in seiner Freizeit versorgt. Um den Bienenstock zu öffnen und eine Wabe hervorzuholen, legt Stuhlmüller vorsichtshalber seine dicke, weiße Schutzjacke an und setzt seinen Imkerhut mit Netz auf. Als er den Deckel in der Holzkiste im Bienenhaus langsam öffnet, wird das Summen lauter, und ein Geruch von Wachs und Honig ist wahrzunehmen, was beides fast beruhigend wirkt. In der Hauptsaison von April bis August sieht Stuhlmüller wöchentlich nach seinen Völkern.

Hat ein Bienenstock das Maximum an Größe erreicht und die Witterung passt, schwärmt die Königin mit ihrem Volk aus. „Wenn dies passiert, gibt es in diesem Jahr keinen Honig“, erklärt der Hobbyimker, warum das Schwärmen der Bienen unbedingt verhindert werden muss. Es gilt deshalb, frühzeitig den Schwarmtrieb des Volkes zu verringern und erst gar keine Enge im Bienenstock entstehen zu lassen, was gegebenenfalls mit dem Ausbrechen von Schwarmzellen erfolgt.

Die meiste Zeit im Bienenjahr benötigt der Imker aber für die Honigernte, die in der Regel Ende Mai und Mitte Juli, je nach Witterung, nach Pollen und Nektar erfolgt. Im Durchschnitt schleudert er dreimal bis Ende Juli. Ab August gibt es keinen Honig mehr, dann aber steht ein weiterer, wichtiger Arbeitsvorgang an.

Im Kampf gegen das Insektensterben ist in Diedorf ein Schritt getan worden. Auf einer Wiese des Kreisbauhofs gibt es nun sogar Honig. Bild: Patrick Pleul, dpa (Symbolfoto)

Der Bienenstock muss gegen die Varroamilbe, einen für Bienen gefährlichen Parasiten, der an der Honigbiene lebt, behandelt werden. Dies geschehe mit Ameisensäure, erklärt der Experte, wobei die Anzahl der Milben dabei akribisch beobachtet werden muss. Ist die Anzahl immer noch zu hoch, müsse die Prozedur wiederholt werden. Wenn alles in Ordnung gebracht wurde, herrscht bis Mitte Dezember Ruhe im Bienenstock. Gegebenenfalls muss der Imker in dieser Zeit zufüttern.

Ab Mitte Dezember wird nochmals, diesmal mit Oxalsäure, gegen die Varroamilbe vorgegangen. „Letztlich ist man das ganze Jahr mit den Bienen beschäftigt“, so Stuhlmüller, der aber gleichzeitig erklärt, dass die Imkerei dafür eines der wenigen Hobbys ist, das nichts kostet – ganz im Gegenteil, denn das Erzeugnis der fleißigen Bienen ist beachtlich. Etwa 30 Kilo Honig liefern die Bienen in Diedorf.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen