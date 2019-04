vor 38 Min.

In Diedorf gibt es bald Carsharing

Eine Befragung zeigt: das Konzept stößt bei Bürgern auf Interesse. Gemeinde und Stadtwerke haben sich auf einen Standort geeinigt.

Von Tobias Karrer

Zwei Fahrzeuge des SWA-Carsharing kommen nach Diedorf. Schon bald sollen die silber-grün-blauen Autos auf einem Parkplatz in der Lindenstraße nahe der evangelischen Kirche bereit stehen.

Um zu erfahren, wie hoch das Interesse am Carsharing-Projekt ist, startete die Gemeinde im Vorfeld eine Befragung. Alle fünfzig Diedorfer Firmen, die in Laufweite des Standortes liegen, wurden angeschrieben. Fünf Firmen meldeten zurück, dass sie das Angebot gerne nutzen würden. Außerdem setzte Diedorfs Amtsleiter Herbert May eine Anzeige in den Marktboten der Gemeinde. „Aufgrund der kleinen Meldung haben sich 15 Privatpersonen gemeldet und Interesse bekundet“, sagt May. Einige hätten sogar betont, dass sie ihr Zweitauto abgeben würden, wenn das Carsharing-Angebot kommt. „Wir haben mehr Rückmeldungen bekommen, als wir erwartet haben“, sagt auch Bürgermeister Peter Högg.

Angebot kommt in Diedorf an

Eines der ersten Unternehmen, die sich für das Carsharing interessierten, war der Krankenpflege-Dienst König. „Wir haben zwar selbst Dienstfahrzeuge, aber an bestimmten Tagen haben wir auch Hochzeiten, während denen wir noch ein Fahrzeug bräuchten“, erklärt Lydia König. Die Entscheidung für das Carsharing-Angebot ist ihr deshalb leicht gefallen. „Bevor wir ein zusätzliches Auto anschaffen, nutzen wir lieber das Angebot“, sagt sie. Diedorfs Bürgermeister Peter Högg betont, dass auch das Diedorfer Rathaus eines der Autos zu einem festen Termin in der Woche buchen will.

Die Vertreter der Stadtwerke schienen mit dem Ergebnis der Befragung zufrieden. May verlässt sich auf die Einschätzung der Experten. „Sie haben die entsprechenden Erfahrungswerte“, betont er. Geplant sind ein Opel Astra und ein Opel Corsa für Diedorf.

Gemeinde finanziert das Projekt mit

Dass das Carsharing gut angenommen wird, ist für die Gemeinde wichtig. Denn sie trägt das Projekt finanziell mit. „Für den Kleinwagen zahlen wir jährlich 2300, für den etwas Größeren 2700 Euro“, erklärt Amtsleiter May. Je stärker das Angebot genutzt wird, desto mehr bekommt die Gemeinde zurück. Bis zur Hälfte des Geldes werde erstattet. „Das scheint mir angebracht für diese Art von Leistung“, sagt May.

Aktuell sieht der Amtsleiter nur ein Manko: Die Autos müssen nach der Nutzung wieder in die Lindenstraße in Diedorf zurückgestellt werden. Es sei also nicht möglich, mit dem Auto in die Stadt und mit dem Zug wieder nach Hause zu fahren, erklärt er. „Soweit ist das Modell noch nicht“, sagt May. Aber er kann sich vorstellen, dass es in Zukunft anders aussieht.

Carsharing-Angebote der Stadtwerke Augsburg gibt es bisher vor allem in stadtnahen Kommunen. In Gersthofen stehen aktuell drei Autos bereit, in Stadtbergen sind es zwei. Die erste Carsharing-Station außerhalb von Augsburg wurde im Mai vergangenen Jahres in Neusäß eingerichtet. Hier legte das Angebot einen „Blitzstart“ hin, wie ein Sprecher der Stadtwerke erklärte.

In Fischach gibt es wenig Interesse

Allerdings kommt das Carsharing nicht überall so gut an. In Fischach beschäftigte sich die Gemeinde Anfang des Jahres mit dem Thema. Eine Bedarfsanalyse – ähnlich wie die aktuell in Diedorf – sollte zeigen, wie hoch das Interesse der Anwohner am Carsharing ist. Das Ergebnis war ernüchternd. Nur drei konkrete Bedarfsanzeigen gingen bei der Gemeinde ein. „Schade“ resümierte Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Die Marktgemeinde könne aber nicht am Bedarf vorbeiplanen.

DiedorfsBürgermeister Peter Högg zeigte sich hingegen zufrieden. Mit Vertretern der Stadt besichtigte er den künftigen Standort der beiden Carsharing-Autos nahe der evangelischen Kirche. Er sagt: „Der Termin war gut, ab Mitte Juni soll es losgehen.“

Themen Folgen