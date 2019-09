In Diedorf gibt es bald einen neuen Dorfladen

Plus Die Genossenschaft Herzstück plant ein Bio-Geschäft in Diedorf. Noch in diesem Jahr soll es eröffnen. Was dort angeboten werden soll.

Dass ein Geschäft seine Filiale schon vor der Zentrale öffnet, ist ungewöhnlich. Doch genau das hat die Genossenschaft Herzstück nun in Diedorf vor. Noch in diesem Jahr soll hier ein neuer Bio-Laden öffnen. An der Hauptstraße, Ecke Bahnhofstraße, soll es bald regionales Gemüse, Obst, Backwaren und Kaffee geben.

Seit über einem Jahr steht das Ladengeschäft mitten in Diedorf leer. Zuvor gab es dort bei „Naturkost Kraus“ schon einmal Bio-Produkte. Aus gesundheitlichen Gründen musste der vorherige Betreiber das Geschäft schließen, erklärt Anja Dördelmann von der Horgauer Genossenschaft Herzstück. Sie will den Laden nun wiederbeleben. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt sie. Auch Gottfried Kriegler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Genossenschaft, will bald möglichst loslegen. Auf die Idee gekommen, hier ein neues Geschäft zu eröffnen, sei man durch Mitglieder der Genossenschaft. Mittlerweile gibt es davon 155 aus dem ganzen Landkreis, sagt Kriegler. Etwa 40 von ihnen kommen aus dem Diedorfer Raum. Die Genossenschaft hat sich das Ziel gesetzt, regionale Produkte in Bioqualität zu fördern. Der Standort für eine Filiale in Diedorf sei perfekt, da er weit genug von der geplanten Zentrale in Horgau entfernt liegt. „Wir wollen uns ja keine eigene Konkurrenz schaffen“, sagt Kriegler.

Regionale Produkte aus der Region

Angeboten werden sollen im Diedorfer Geschäft überwiegend Produkte aus der Region. „Bio ist das mindeste“, sagt Dördelmann. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, soll es nicht nur Obst und Gemüse, sondern zum Beispiel auch Nudeln und Müsli als offene Waren geben. Aus Schütten kann man sich dann die gewünschte Menge in eigene Gefäße abfüllen. Außerdem soll es ein kleines Café im Laden geben. Auch über warme Gerichte wie Eintöpfe oder Gulasch werde nachgedacht. Außerdem soll es Backwaren geben. Dazu arbeitet die Genossenschaft mit dem Bio-Bäcker André Heuck zusammen, der unter anderem die Bäckerei Cumpanum in Augsburg betreibt. Die Produkte, die verkauft und verarbeitet werden, sollen regional und bio sein. „Und die Unternehmen sollen fair mit ihren Mitarbeitern umgehen“, sagt Dördelmann. Das Ziel der Mitglieder sei, dass jedes Produkt getestet und jeder Produzent besucht wird, bevor es die Ware in den Laden schafft. Wichtige Fragen seien: Wo kommt das Produkt her? Was ist drin? Wie ist es verpackt?

Wie wird das Projekt finanziert?

Finanziert werde das neue Geschäft zunächst durch den Verkauf von Anteilen an Genossenschaftsmitglieder. Über 300 davon seien für je 300 Euro schon verkauft worden. Langfristig aber solle sich das Geschäft ohne Spenden rechnen, sagt Kriegler. In Diedorf sollen zweieinhalb Arbeitsstellen im Verkauf und in der Küche geschaffen werden.

Hauptquartier des Bio-Projekts bleibe das Geschäft in Horgau, erklärt Dördelmann. Von hier werde zum Beispiel die Buchhaltung und Organisatorisches gesteuert. Das sei ein großer Vorteil zu anderen, die eigenständig einen Dorfladen gründen wollen. Schließlich müsse man so nicht immer wieder bei null anfangen. Auch über weitere Standorte im Landkreis werde nachgedacht.

Herstück in Horgau bleibt die Zentrale

Das Genossenschaftsprojekt plant schon seit Langem ein Bio-Geschäft in Horgau. Doch dort gibt es Probleme, erklärt Initiatorin Dördelmann. Eine EU-Bestimmung sorge für Verzögerungen. Weil in dem neuen Dorfladen in Horgau auch eine kleine Küche geplant ist, brauche es laut der Bestimmung eine große Zu- und Abluftanlage, so Dördelmann. Grundsätzlich kein Problem, allerdings sei die notwendige Anlage riesig, sagt Dördelmann. Damit hätte man nicht gerechnet. Allein der Motor, der die Anlage antreibt sei über sechs Meter lang – und sehr laut. Es ist die Rede von Zusatzkosten in Höhe von rund 160 000 Euro. „Das regt mich wirklich auf“, sagt Dördelmann. Die EU-Regelung greife nur, wenn Räume neu als Gastronomie genutzt werden soll. In Horgau ist das der Fall. Für ältere Geschäfte gebe es Bestandsschutz, sagt Dördelmann. Seit Wochen versuche sie zusammen mit ihrem Team, der Gemeinde und dem Landkreis eine Lösung zu finden. Bislang vergeblich. Im schlimmsten Fall müsse man wegen de EU-Regel auf eine Küche verzichten, sagt Dördelmann. Noch ist sie aber guter Hoffnung.

Herstück Genossenschaft bietet einen Inofabend

Mehr über das Konzept des neuen Ladens in Diedorf können Interessierte am Freitag, 20 September erfahren. Ab 18 Uhr gibt es einen Infoabend im Diedorfer Gasthaus Fendt. Auch auf dem Herbstmarkt, am 15. September, ist die Genossenschaft mit einem Infostand vertreten. Dort gibt es auch einige Produkte, die später im Laden verkauft werden sollen.

Lesen Sie dazu auch: Regional trifft den Zeitgeist, meint Philipp Kinne in seinem Kommentar.

Mehr zu den Projekten von Herzstück lesen Sie hier: