vor 17 Min.

In Diedorf scheitern Einbrecher an der Tür

Erfolglos blieb in Diedorf ein versuchter Einbruch in einen Weinladen.

Die Eingangstür eines Weinladens in Diedorf war für einen Einbrecher offenbar ein zu großes Hindernis. Die Polizei sucht Zeugen zu dem versuchten Einbruch.

Erfolglos blieb in Diedorf ein versuchter Einbruch in einen Weinladen. Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag (11. Dezember) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Weinhandlung in Diedorf in der Frühlingstraße 1 einzubrechen. Jedoch scheiterte laut Polizei der Versuch die Eingangstür zu überwinden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter 08291/18900 entgegen. (AZ)

