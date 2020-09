vor 32 Min.

In Dinkelscherben gibt es Klassische Musik von zu Hause aus

Sopranistin Brigitte Thoma und Pianist Rainer Armbruster luden zum Hauskonzert in ihre Wohnung ein. So kam das ungewöhnliche Konzert in Dinkelscherben an.

Von Manfred Miller

Wenn den Künstlern aufgrund der Auflagen in CoronaZeiten keine öffentlichen Auftritte möglich sind, so bieten sich dennoch Alternativen an, wie beispielsweise ein Hauskonzert.

So luden die Sopranistin Brigitte Thoma und ihr Pianist Rainer Armbruster zum Hauskonzert in Dinkelscherben ein. Neben Liedern, vertont von Komponisten wie Beethoven, Gustav Mahler und Richard Wagner, waren Auszüge aus Richard Wagners „Tristan und Isolde“ als Klaviersolo zu hören.

Im Hauskonzert in Dinkelscherben gibt es ein umfangreiches Repertoire

Dass Brigitte Thoma sowohl über ein umfangreiches Repertoire, eine musikalische Differenzierung und eine wohlklingende Sopranstimme verfügt, stellte sie auch in diesem Hauskonzert unter Beweis. Mit deutlich spürbarer Emotionalität interpretierte die Sopranistin die romantisch geprägten „Wesendonk-Lieder“. Richard Wagner hatte sie für die von ihm sehr verehrte, jedoch verheiratete Mathilde Wesendonk, von der die Liedtexte stammen, komponiert.

In seinen beiden Klaviersolo bewies Rainer Armbruster musikalisch stilistische Vielfalt und eine dynamische Differenzierung bei Auszügen aus Richard Wagners „Tristan und Isolde“. Brigitte Thoma hatte bereits im Juni dieses Jahres auf Initiative des Landratsamtes Augsburg bei einem Livestream- Konzert gesungen. Sie wird auch, gemeinsam mit Rainer Armbruster, am 27. September ein Konzert im Kaisersaal in Wettenhausen geben.

