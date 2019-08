vor 22 Min.

In Ellgau gibt es Theatersterne

In Ellgau wurden langjährige Theatermitglieder geehrt: (von links) Jutta Strobl, Carmen Wagner, Ute Schmid, Josefa Zwerger, Oliver Grahl, Josefine Stuhler, Erhard Zwerger, Richard Zecha, Christian Stuhler, Maria Schafnitzel, Georg Stuhler, Rainer Baumüller und Johannes Gumpp.

Verein zeichnet Aktive für langjährige Mitarbeit aus

Der Obst-und Gartenbauverein Ellgau feiert heuer sein 110-jähriges Bestehen. Zum Verein gehören nicht nur die Ellgauer Bulldogfreunde, die am 17. August wieder ihr großes Bulldogtreffen veranstalten, sondern auch die Theatergruppe.

Immer an Ostern wird in Ellgau Theater gespielt, und heuer feierte die Gruppe mit der Komödie „Da Weltverdruß“ von Peter Landstorfer ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Bei einer kleinen Feier wurden nun treue Mitglieder für ihre Theaterarbeit geehrt. Eine Urkunde wurde verliehen an Rainer Baumüller, Regina Ehleiter, Johannes Gumpp , Sofie Schafnitzel, Helmut Spaar, Carmen Wagner, Edeltraud Wetzel, Erhard Zwerger für über zehn Jahre treue Theaterarbeit. Für über 15 Jahre wurden Sophie Bösel, Oliver Grahl, Helga Kolb, Maria Schafnitzel und Olaf Schmid geehrt.

Mit dem Ellgauer Theaterstern und einer Urkunde wurden für über 20 Jahre Josefa Zwerger, für über 25 Jahre Ute Schmid, Jutta Strobl und Richard Zecha sowie für 30 Jahre Josefine Stuhler, Georg Stuhler und Christian Stuhler ausgezeichnet.

Die Ehrungen übernahm Vorsitzende Josefa Zwerger, sowie Bürgermeister Manfred Schafnitzel, der in seiner Ansprache betonte, wie wichtig die Theatergruppe für das kulturelle Leben in der Gemeinde Ellgau sei. Er bedankte sich besonders bei der Familie Stuhler, vor allem bei Josefine Stuhler, die seit Gründung der Theatergruppe die Regie führe und bei der Rollenbesetzung immer eine glückliche Hand habe. Der Erfolg gibt ihr recht, denn jedes Jahr dürfen die Theaterspieler vor einem vollen Haus spielen. (us)

