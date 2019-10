vor 11 Min.

In Gablingen wird die Geldzufuhr abgeschaltet

In Gablingen wird mit freundlicher Unterstützung zweier Finanzinstitute nämlich erprobt, ob der Mensch den Umgang mit Geldmangel erlernen kann.

Vor etwa 3000 Jahren begann der Mensch für seine Waren in barer Münze zu bezahlen und man kann sagen: Das Prinzip hat sich durchgesetzt.

Von Christoph Frey

Obwohl: Das weltweite Finanzwesen, das aus den ersten grob behauenen Kupfermünzen entstanden ist, hat gewisse Geburtsfehler nie abgelegt. Der größte: Gerade, wenn man es ganz dringend braucht, hat man nicht genügend Geld. Das geht schon kleinen Kindern so, die im Supermarkt vergeblich nach dem Lutscher greinen.

In späteren Jahren dann fehlt ausgerechnet im Angesicht der rettenden Raststätten-Toilette das nötige Kleingeld, den Traum vom Bad in den Millionen hat man sich da ohnehin schon längst abgeschminkt. Kurz: Die Menschheit hat ein Problem, für das nun die Lösung nahen könnte. In Gablingen wird mit freundlicher Unterstützung zweier Finanzinstitute nämlich erprobt, ob der Mensch den Umgang mit Geldmangel erlernen kann.

Möglicherweise findet sich auch ein dritter Weg

Vor und nach acht Uhr ist die Geldzufuhr abgeschaltet und spannend ist, wie die Menschen darauf reagieren. Typisch schwäbisch, indem sie Scheinchen für die magere Zeit aufsparen? Oder eher konsumfreudig, indem sie anschreiben lassen? Morgen ist schließlich auch noch ein (Zahl-) Tag. Möglicherweise findet sich auch ein dritter Weg: Die Gablinger machen sich ihr Geld einfach selber.

