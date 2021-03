07:30 Uhr

In Gersthofen gehen am Samstag zur Earth Hour die Lichter aus

Abendstimmung als Spiegelbild in der Fassade der Gersthofer Stadthalle. Doch bei der Earth Hour am Samstag wird die Halle dunkel bleiben.

Das Licht an öffentlichen Gebäuden wird am Samstag, 27. März, wieder ausgeschaltet. Auch die Stadt Gersthofen beteiligt sich an der Aktion.

Einfach das Licht ausschalten und damit ein Zeichen setzen. Mit dieser Grundidee initiierte die WWF die große Klima- und Umweltschutzaktion Earth Hour, welche in diesem Jahr bereits in die 15. Auflage geht. Die Stadt Gersthofen beteiligte sich in der Vergangenheit bereits an der Aktion und ist auch 2021 wieder mit dabei. Am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr gehen dann für eine Stunde am Rathaus, der Stadthalle, dem Ballonmuseum, der Stadtbibliothek und der Pestalozzischule die Lichter aus.

Derzeit richtet die Stadt ihre verwaltungsinternen Prozesse auf Nachhaltigkeit aus. Deswegen wurde auch ein Klimamanagement im Rathaus eingerichtet.

Alle Gersthofer Bürger und Unternehmen können mitmachen

Auch Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmer sind aufgerufen, mitzumachen und für 60 Minuten ihre Räume, vor allem auch Außenfassaden, in Dunkelheit zu hüllen. Für in dieser Zeit genutzte Wohnräume kann als Alternative zum klassischen Licht wieder die Kerze hervorgeholt werden. Doch wie die WWF online im Rahmen der Earth Hour informiert, gilt auch hier Vorsicht. Denn: "Die meisten handelsüblichen Kerzen bestehen aus Paraffin, einem Produkt aus Erdöl. Und auch bei Kerzen aus Stearinwachs ist Vorsicht geboten, hier kann unzertifiziertes Palmöl enthalten sein." Die bessere Alternative seien Kerzen aus Bienenwachs, Sojawachs oder Raps. Noch besser sei es zudem, Kerzen aus alten Kerzen- und Wachsresten selbst herzustellen. Weitere Informationen zur Aktion finden Interessierte unter www.wwf.de/earthhour. (AZ)

