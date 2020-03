vor 41 Min.

In Gersthofen lebt der Schlager auf

Schlagerikone Bernhard Brink konnte in der Stadthalle in Gersthofen mit einem grandiosen Comeback überzeugen.

Vor einem erwartungsfrohen Publikum präsentiert „Immer wieder sonntags“ Stars und Sternchen der Branche

Von Thomas Hack

Eine randvoll besetzte Stadthalle, erwartungsvolle Besucher aller Altersstufen und eine musikalische Feierlaune, wie sie besser wohl kaum sein könnte. Der Grund für diesen kleinen Ausnahmezustand in Gersthofen: Sänger und Entertainer Stefan Mross hat zur großen Schlagerparade eingeladen, die unter dem Format „Immer wieder sonntags“ durch ganz Deutschland tourt.

Vor dem bunten Bühnenbild, das Elemente aus Dieter Thomas Hecks „Hitparade“ mit modernster Technik in Einklang brachte, bewies Mross von Anfang an sein Talent, das Publikum in die Welt des deutschen Schlagers zu entführen. Dass die Stimmung im Saal bereits nach den ersten paar Akkordeonläufen schon auf einen ersten Höhepunkt zusteuerte, war zunächst einmal den Zillertaler Haderlumpen zu verdanken, die ausgelassene Festzeltatmosphäre versprühten und sämtliche Zuschauerreihen zu fröhlichen Schunkelrunden animierten.

Doch nicht nur Lustiges und Liederliches wurde seitens der feschen Burschen von der Bühne geschmettert, sondern auch professionell gejodelte Balladen in melancholischen Mollakkorden und aberwitzige Anekdoten aus dem Erfahrungsschatz der einzelnen Musiker.

Nicht weniger mitreißend setzte sich der junge „Sommerhitkönig“ Robin Leon in Szene, der trotz seiner vielleicht noch etwas allzu sehr einstudierten „Schlagergestik“ das Publikum von Beginn an anzustecken wusste – sei es mit glockenklar gesungenen Ohrwürmern wie „So wie ein Wunder“ oder mit seiner besten Freundin, der Trompete, wie er augenzwinkernd selbst erläuterte.

Wo männliche Aufsteiger die Gäste begeistern, durften weibliche Überflieger jedoch ebenfalls nicht fehlen: Anna-Carina Woitschack – einstmals entdeckt bei „Deutschland sucht den Superstar“ – überraschte alleine schon äußerlich mit einer durchweg professionellen Bühnenpräsenz. Im rabenschwarzen Outfit, irgendwo zwischen Helene Fischer und Lady Gaga angesiedelt, präsentierte die junge Powerfrau nichts Geringeres als ein Tribut an die Liebe an sich sowie eine herrliche Hommage an die unlängst verstorbene Schlagerlegende Karel Gott („Fang das Licht“).

Im Rahmen eines gemeinsamen Medleys aller Mitwirkenden aus beliebten Hits und Evergreens startete schließlich der zweite Teil des großen Galaabends, in welchem auch unvergessene Größen wie Udo Jürgens wieder auferstehen durften. Doch dann leitete Stefan Mross’ legendäres Schlagerquiz zum wohl größten Highlight der Schlagerrevue über: Während noch eine Vielzahl von Besuchern beantworten konnten, aus welchem Land der Kollege Howard Carpendale stammte, war man sich größtenteils unsicher, als es darum ging, wessen Chauffeur einstmals der berühmt-berüchtigte Dieter Bohlen war.

Die Antwort auf diese Frage trat sogleich unter tosendem Applaus höchstpersönlich auf die Bühne: Auf den ersten Blick schien Schlagertitan Bernhard Brink „nur“ eine Art Comeback feiern zu wollen, doch ihm gelang letztendlich weitaus mehr als das: Sein Begrüßungssong „Diamanten“ stammt nicht nur aus seinem brandneuen Album, sondern scheint durch dessen dezentes Waverock-Flair der 1980er-Jahre ein neues Kapitel in Brinks Musikkarriere aufzuschlagen, ohne seine bisherige Handschrift zu verfälschen.

Eigentlich sollte daraufhin ein klassisches Wunschkonzert folgen, doch als dann Titel von besagtem Howard Carpendale und Roland Kaiser in den Raum geworfen wurden, entschloss sich Bernhard Brink mit schelmischem Grinsen doch lieber, das Publikum mit den schönsten Perlen seines eigenen Lebenswerks zu begeistern.

Insgesamt offenbarte sich hier eine mehrstündige Gala, die eingesessene Schlagerfreunde und neue Fans des Genres zusammenbrachte. Sympathisch war auch, wie Moderator Stefan Mross dem modernen Zeitgeist entgegenzutreten wusste: „Es ist der schönste Beruf der Welt: singen, lachen und Menschen glücklich machen. Und wenn ich das ‚Dschungel-Camp‘ sehe, muss ich mich für meine ‚Immer wieder sonntags‘-Sendungen bestimmt nicht rechtfertigen.“ Das musste er an diesem Abend wahrhaftig nicht.

