10:00 Uhr

In Gersthofen stehen große und teure Herausforderungen an

Gersthofen boomt: Das derzeit entstehende „Quartier Römertor“ im Süden der Stadt bietet 200 Wohnungen gehobener Preisklasse – darunter auch betreutes Wohnen. Doch damit ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt bei Weitem nicht behoben.

Fünf Bürgermeisterkandidaten und sieben Gruppierungen kämpfen in Gersthofen um Wählerstimmen. Welche Aufgaben auf sie warten.

Von Gerald Lindner

Die Stadt Gersthofen war viele Jahre der Musterknabe im Landkreis Augsburg: Statt Schulden zu machen, wuchsen die städtischen Rücklagen immer weiter an. Zuletzt, im Jahr 2019, verzeichnete die Stadt einen Überschuss von 10,5 Millionen Euro und 14 Millionen weniger Entnahmen aus der Rücklage als geplant.

Wegen eines teuren Grundstückskaufs und diverser Investitionen könnte es in den nächsten Jahren schnell mit der Herrlichkeit vorbei sein. Dennoch treten fünf Kandidaten für den Bürgermeisterposten bei den Kommunalwahlen an.

Neben Amtsinhaber Michael Wörle (Parteilos, unterstützt von FW, SPD und Grünen) sind dies Max Poppe ( CSU), Sigrid Steiner (W.I.R.), Albert Kaps (Pro Gersthofen) und Markus Brem (#BewegungZukunft). Eine Reihe von Herausforderungen wartet auf die künftige Rathausspitze und die 30 Stadträte: Nach dem 20 Millionen Euro teuren Kauf des „Gersthofer Lochs“ durch die Stadt, soll eine Nutzung für die 7000 Quadratmeter große „Potenzialfläche“ im Zentrum gefunden werden. Und auch die angestrebte Verkehrsberuhigung in der Bahnhofstraße – der zentralen Gersthofer Ost-West-Achse – wird den künftigen Stadtrat weiter beschäftigen.

Die Gersthofer Wasserversorgung bereitet Kopfzerbrechen

Schon seit mehr als drei Jahren befasst sich die Stadtverwaltung mit dem Wasserwerk und der Wasserversorgung und hat dazu ein Gutachten erstellen lassen, das an vielen Stellen des Versorgungsnetzes teilweise dringenden Handlungsbedarf feststellte. Das Thema bekam allerdings erst im August höchste Brisanz, als bei einer Untersuchung coliforme Keime in einer Wasserprobe festgestellt wurden. Seither wird das Wasser abgekocht, seit Ende Oktober auch gechlort. Dass das Wasserwerk neu gebaut werden soll, steht mittlerweile fest – ein zweistelliger Millionenbetrag wird dafür fließen müssen. Und auch die Ertüchtigung des Leitungsnetzes gehört zu den dringlichen Aufgaben, denen sich künftige Rathauschefs, Verwaltung und Stadtrat stellen müssen.

Sanierungs- beziehungsweise erweiterungsbedürftig sind auch eine Reihe von Schulen. Die Pestalozzischule beispielsweise muss erweitert werden. Dringend saniert oder neu gebaut werden muss ebenfalls die Goetheschule. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Entwicklung des neuen großen Baugebiets „Nördlich der Thyssenstraße“ ist mit einem Bevölkerungszuwachs in vierstelliger Höhe zu rechnen – und damit auch einem höheren Bedarf an Betreuungsplätzen und mehr Schulklassen. Bis zum Jahr 2030 könnte die Stadt insgesamt nach einem Beschluss des Stadtrats von heute gut 22000 auf bis zu 27000 Einwohner wachsen. Die Schaffung neuen, bezahlbaren Wohnraums ist ein großes Problem in der Stadt. Es fehlen um die 300 bezahlbare Wohnungen, jede Wohnung, die auf den Markt kommt, könnte mehrfach verkauft werden.

Hallenbad und Gerfriedswelle müssen saniert werden

In der Bauleitplanung wird bereits jetzt angestrebt, mehr Verdichtung in bestehenden Gebieten zu fördern, als neue große Flächen am Stadtrand auszuweisen.

Anpacken müssen wird der künftige Stadtrat auch die Sanierung des Hallenbads und des Freibads Gerfriedswelle. Neben den Bädern selbst ist auch noch keine Lösung für die Parksituation an der Sportallee und angrenzenden Straßen im Bereich der Gerfriedswelle gefunden. Im Sommer wird das gesamte Gebiet von Badegästen oftmals auch „wild“ zugeparkt.

Auch die Sanierung der Gerfriedswelle steht auf der Agenda. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Schon seit Jahren feilen Verwaltung und Stadträte an einem Verkehrskonzept, in welches nun auch Fahrradwege-Konzepte einfließen sollen. Außerdem ist noch zu klären, ob wirklich die Straßenbahnlinie 4 von Augsburg-Nord/Oberhausen weiter bis nach Gersthofen geführt werden kann und soll. Gespräche darüber mit den Stadtwerken Augsburg gab’s bereits in der jetzt zu Ende gehenden Sitzungsperiode.

Beim Nahverkehr in Gersthofen herrscht Handlungsbedarf

Als dringend verbesserungsbedürftig sehen alle Gruppierungen, die sich zur Wahl stellen, auch das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs. Hier müssen der Umbau des Gersthofer Bahnhofs sowie der benachbarten Kreuzung Bahnhof-, Beethovenstraße – Hery-Park fertiggestellt werden. An letzterer soll die heutige Ampelanlage durch einen Kreisverkehr ersetzt und damit die täglichen Staus in diesem Bereich verringert oder vermieden werden. Noch nicht geklärt ist, wie der Durchgangs- und vor allem Schwerlastverkehr östlich der B2/B17 von der Bahnhofstraße ferngehalten werden soll und wie diese künftig umgestaltet wird.

Weiter wird die Stadt an der Verbesserung der Breitbandversorgung arbeiten müssen.

