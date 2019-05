08:00 Uhr

In Gersthofen wachsen die Kräne

Schon jetzt tun etliche stählerne Riesen in der Stadt ihren Dienst. Doch ab kommenden Montag bekommen sie Gesellschaft

Gersthofens Stadtbild wird derzeit von Kränen geprägt - und in den nächsten Tagen werden noch einige hinzu kommen.

Ab kommenden Montag wird mitten in der Stadt auf dem kleinen Rathausplatz, zwischen Strasser und Rathaus, wird ein über 40 Meter hoher Kran aufgestellt. Für den Riesen musste bereits der neue Maibaum um zwei Meter gekappt werden (wir berichteten). Zur statischen Abfangung des Krans kann es in der Tiefgarage außerdem zur temporären Sperrung einiger weniger Parkplätze kommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Insgesamt investiert die Stadt Gersthofen 2,4 Millionen Euro in die Schaffung neuer Büroräume im Rathaus. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Stadtrat beschlossen, dass im Erdgeschoß des Rathauses ein Bürgerservicezentrum entstehen soll und auch in den Obergeschossen stehen Umbaumaßnahmen an. Der Grund: wie die Stadt selbst, wächst auch die Stadtverwaltung. Das zusätzliche Personal hatte in den bisherigen Räumlichkeiten nicht ausreichend Platz. Darum wird nun aufgerüstet.

Umbau soll Gersthofern mehr Komfort bringen

Innerhalb des Rathaus wird schon seit einigen Monaten gearbeitet, ab Montag, den 7. Mai, wird der Umbau auch von außen deutlich sichtbar. Für die Gersthofer soll der Umbau nach seinem Abschluss mehr Komfort mit sich bringen.

Zur Ummeldung ins Rathaus und zusätzlich gleich den neuen Familienhund anmelden? Ein Gewerbe eintragen und zusätzlich einen neuen Pass beantragen? Die Wege im Gersthofer Rathaus sollen kürzer werden.

Im Erdgeschoß entsteht ein neues Bürgerservicezentrum, welches viele verschiedene Dienstleistungen und Services an einem Ort bündelt. Das bedeutet für Gersthoferinnen und Gersthofer: weniger Zeitaufwand und noch mehr Komfort. Die Planungen und Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres an, dann soll ein erster Probebetrieb folgen.

Hochhaus soll 20 Millionen Euro kosten

Doch das Rathaus ist beileibe nicht die einzige weithin sichtbare Großbaustelle in der Stadt. In deren Westen wächst derzeit das bald höchste Gebäude der Stadt. der Büroturm des Glasfassaden-Spezialisten Roschmnann-Group soll elf Stockwerke bekommen. Die Fertigstellung des 20-Millionen-Euro-Projektes ist für Ende dieses beziehungsweise Anfang kommenden Jahres geplant.

An kommenden Montag fällt auch der Startschuss für das „Novum Select Hotel im Güterverkehrszentrum (GVZ). Eröffnen soll das Vier-Sterne-haus mit 220 Zimmern im Städtedreieck von Augsburg, Gersthofen und Neusäß in zwei Jahren.

Ebenfalls die ersten Kräne sind schon auf dem ehemaligen Praktiker-Gelände aufgefahren. Am südlichen Stadteingang entsteht bis 2022 mit dem Projekt „Römertor“ ein neues Wohnquartier. Das Gelände umfasst 15000 Quadratmeter. Die Grundsteinlegung ist Mitte Mai geplant. Entstehen sollen acht Baukörper mit insgesamt 210 Eigentumswohnungen und betreute Wohnungen. Investor des 65-Millionen-Euro-Projekts ist Alexander Nußbaumer mit seiner Zima Immobilienentwicklung GmbH mit Hauptsitz in Dornbirn in Vorarlberg. Gebaut werden Ein- bis Fünfzimmerwohnungen sowie exklusive Penthouse-Wohnungen. Den Teilkompex betreutes Wohnen hat bereits die HanseMerkur Grundvermögen AG erworben. Betrieben wedren sollen die betreuten Wohnungen von der Johanniter-Unfall-Hilfe. (AL/cf)

