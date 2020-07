vor 47 Min.

In Gersthofen wurden mehr Autos geblitzt

Im Vergleich zum Jahr 2018 wurden 2019 in Gersthofen mehr Temposünder erwischt, insgesamt 3340 Verfahren wurden im vergangenen Jahr eingeleitet. Dafür mussten in Gersthofen weniger Knöllchen für Falschparker ausgestellt werden.

Plus Allerdings gingen im Jahr 2019 die drastischen Tempoverstöße zurück. Es wurden auch weniger Falschparker verwarnt. Insgesamt zahlt die Stadt drauf.

Von Gerald Lindner

Damit die Autofahrer die Verkehrsregeln einhalten, hat die Stadt Gersthofen eine Verkehrsüberwachung eingerichtet. Im Finanz- und Ordnungsausschuss wurden nun die Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Das Fazit: Im Vergleich zu 2018 sind die Parkverstöße zurückgegangen. Die Zahl derjenigen, die in den Gersthofer Straßen zu schnell unterwegs waren, stieg allerdings an.

Für die Überwachung des „ruhenden Verkehrs“ hat die Stadt Gersthofen eine Zweckvereinbarung mit dem Markt Meitingen abgeschlossen. Der Verkehrsüberwachungsdienst ist mit vier Mitarbeiterinnen besetzt. Eine Mitarbeiterin mit 25 Wochenstunden ist überwiegend für Meitingen zuständig, bringt allerdings nach Angaben von Jasemin Buchler von der Gersthofer Verwaltung auch acht Stunden wöchentlich in Gersthofen ein. Zwei Mitarbeiterinnen mit 30 und eine mit 35 Wochenstunden betreuen die Stadt Gersthofen und wickeln den Innendienst ab.

Relativ schlechte Freibadsaison in Gersthofen

Zusätzlich wurde der Verkehrsüberwachungsdienst um einen Mitarbeiter der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft verstärkt. Dieser ist durchschnittlich 30 Stunden im Einsatz und übernimmt ausschließlich die Dienstgänge in den Industrie- und Gewerbegebieten. Im Jahr 2019 wurden Jasemin Buchler zufolge 3995 Verwarnungen (2018: 5380) in Gersthofen ausgesprochen und 1775 (2096) in Meitingen. Den Rückgang im Vergleich zum Jahr 2018 erklärte Buchler mit der relativ schlechten Freibadsaison sowie dem eingeführten Besucherlimit an der Gerfriedswelle. Dies habe die Zahl der Parkverstöße im Bereich rund um die Gersthofer Sportallee verringert.

Die eingenommenen Verwarnungsgelder summierten sich in der Stadt Gersthofen auf 68563 Euro, im Jahr 2018 waren es noch 78900 Euro gewesen. In Meitingen kamen 25930 Euro zusammen (26813). „Auch im ruhenden Verkehr werden künftig die Einnahmen trotz weniger Verstößen deutlich steigen, weil die Bußgelder drastisch angehoben werden“, kündigte Jasemin Buchler an. Trotz der eingenommenen Gelder blieb auch 2019 die Parküberwachung ein Draufzahlgeschäft mit 123000 Euro Kosten in Gersthofen und 63364 Euro in Meitingen.

Monatlich wird in Gersthofen 30 Stunden lang geblitzt

Tempokontrollen Seit Juli 2013 überwacht die Stadt Gersthofen auch den „fließenden Verkehr“. Hier gibt’s eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Mindelheim – welche den Innendienst abwickelt. Die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft unterstützt die kommunale Verkehrsüberwachung mit Personal und Technik. Wann und wo gemessen wird, wird von der Gersthofer Straßenverkehrsbehörde koordiniert. „Die Einnahmen aus der Ahndung der Verstöße im Fließverkehr fließen direkt der Stadt Gersthofen zu“, erklärte Jasemin Buchler. Monatlich werden im Durchschnitt circa 30 Messstunden angeordnet.

Bei den Tempokontrollen stieg die Zahl der eingeleiteten Verfahren von 2358 im Jahr 2018 auf 3340 in 2019. „Allerdings sind die drastischen Verstöße sehr stark zurückgegangen.“ Es wurde verstärkt ein Augenmerk auf Messungen bei Straßen mit Tempo-30-Beschränkung und Gefahrenpunkte gelegt. Die Tempokontrollen brachten der Stadt im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 53350 Euro, an Ausgaben entstanden wiederum 55800 Euro. Auch hier zahlte die Stadt geringfügig drauf.

Insgesamt betrachtet – also auch Personal- und weitere Kosten eingerechnet – musste die Stadt Gersthofen unterm Strich 43600 Euro zuschießen. Das ist deutlich weniger als zunächst erwartet: Im Haushaltsentwurf der Kommune waren nämlich 81300 Euro Zuschuss eingestellt.

