vor 55 Min.

In Gersthofens Straßen wird wieder gebaut

Diesmal trifft’s mehrere Bereiche im Gersthofer Stadtkern. Die Arbeiten sollen aber noch vor Schulbeginn fertig sein.

Von Gerald Lindner

Ferienzeit – Zeit für Bauarbeiten in den Straßen: Neben der Augsburger Straße sind diesmal in Gersthofen auch die Kirchstraße und die Johann-Strauß-Straße betroffen.

Im Zeitraum vom Montag, 20. August, bis längstens Freitag, 24. August, muss die Kirchstraße im Norden an der Einmündung zur Donauwörther Straße gesperrt werden. Von der Donauwörther Straße aus kann nicht in die Kirchstraße abgebogen werden. Die Sperrung ist wegen der Verlegung einer Wasserleitung notwendig.

Für Anlieger ist die Zufahrt frei

Die Umleitung in Richtung Norden zur Ludwig-Hermann-Straße erfolgt über die Donauwörther Straße und Berliner Straße. Der Verkehr von der Ludwig-Hermann-Straße in Richtung Süden wird über die Bürgermeister-Langhans-Straße und Rotkreuzstraße zur Donauwörther Straße umgeleitet. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei. Den Bussen der Gersthofer Verkehrsbetriebe wird das Befahren der Kirchstraße in beiden Richtungen, zur Aufrechterhaltung des Linienverkehrs, ermöglicht.

Eine Verkehrsbeschränkung betrifft auch die Johann-Strauß-Straße: Im Zeitraum vom Montag, 20. August, bis längstens Mittwoch, 29. August, muss die Johann-Strauß-Straße auf Höhe des Drosselwegs gesperrt werden. Die Sperrung ist wegen der Erneuerung einer Wasserleitung erforderlich.

Die Umleitung erfolgt über die Franz-Liszt-Straße, Hans-Sachs-Straße und Silcherstraße und umgekehrt. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei.

Weitere Sperrungen auf der Augsburger Straße

Im vorigen Jahr wurde der Kanal in der Augsburger Straße in Gersthofen erneuert. Nun gibt’s auf der Augsburger Straße weitere Sperrungen: Bis Mitte September wird die Straße aufgrund von Straßenbauarbeiten der Stadt in mehreren Bauabschnitten teilweise beziehungsweise vollständig gesperrt. „Im vergangenen Jahr war es technisch und organisatorisch nicht mehr zu machen, die Asphaltdecke zu erneuern“, erklärt Stadtsprecherin Ann-Christin Joder.

Nun wird die Straße abschnittsweise gesperrt, die Anlieger können bis auf die Tage der Vollsperrung im jeweiligen Abschnitt ihre Grundstücke erreichen. „Wir versuchen diese Sperrung jeweils möglichst auf ein bis zwei Tage zu beschränken.“ Außerdem sollen die Anwohner noch einmal schriftlich von der Stadtverwaltung über die genauen Details der Sperrungen informiert werden.

Die während der Bauarbeiten geltenden Umleitungen werden entsprechend beschildert, die Bauabschnittspläne können auf der Homepage der Stadt Gersthofen jederzeit eingesehen werden.

Der öffentliche Nahverkehr wird über Ersatzhaltestellen abgewickelt und Fahrplanänderungen werden im Aushang sowie auf der Homepage bekannt gegeben.

„Viele Familien sind erst noch im Urlaub“

Michael Fendt (CSU) fragte im Bauausschuss an, warum die Arbeiten in der Augsburger Straße gerade in der Ferienzeit angesetzt worden seien. Denn dadurch sei ein dort ansässiges Schreibwarengeschäft in seinem Hauptgeschäft – dem Verlauf von Schulsachen fürs neue Schuljahr – eingeschränkt. Bürgermeister Michael Wörle sah dies als nicht so gravierend an: „Viele Familien sind erst noch im Urlaub.“ Die Arbeiten sollten schließlich eine Woche vor Schulbeginn fertig sein. „Die Bauarbeiten wurden überdies in die Ferien gelegt, weil es da keinen Schulbusverkehr gibt“, so Wörle weiter.

