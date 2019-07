vor 20 Min.

In Gruppe Klavier lernen

Sing- und Musikschule Gersthofen startet neues Angebot. Jetzt wird geschnuppert

Ab dem neuen Schuljahr bietet die Sing- und Musikschule Gersthofen im Fach Klavier einen Anfangsunterricht in der Gruppe an. Er richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren.

Wer reinschnuppern will, hat dazu bereits jetzt die Möglichkeit. Am Dienstag, 16. Juli, gibt es mit Klavierlehrer Christian Schmerder um 14.30 Uhr eine kostenlose Gruppenschnupperstunde.

Das neue Unterrichtsfach ist auf zwei Jahre ausgelegt. Im ersten Jahr lernt das Kind das Notenlesen anhand grundlegender Übungen und elementarer Spieltechniken. Durch das Miteinander in der Gruppe werden die Motivation und der Spaß am Klavierspiel von Anfang an zielgerichtet gefördert, erklärt Schmerder. Um die Individualität zu optimieren und der persönlichen musikalischen Stilrichtung gerecht zu werden, erhält der Schüler ab dem zweiten Unterrichtsjahr zusätzlichen Einzelunterricht. „Dann wird das in der Gruppe erworbene Wissen angewandt und weiter vertieft“, ergänzt Schmerder.

Der Unterricht ist im ersten Orientierungsjahr am Dienstag oder Donnerstag von 14 bis 14.45 Uhr, im zweiten Aufbaujahr am Dienstag von 14.45 bis 15.30 Uhr. Eine Gruppe besteht aus bis zu vier Teilnehmern. Das Lehrerteam bilden neben Christian Schmerder Eva Mooser und Pablo Diez Teresa. (rusi/Foto: Siegfried P. Rupprecht)

dazu nimmt das Büro der Musikschule, Quellenstraße 7, Telefon 0821/494930 entgegen oder im Internet per Kontaktformular unter www.musikschule-gersthofen.de.

