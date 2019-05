17:40 Uhr

In Meitingen gibt es bald einen neuen Italiener

Bauschutt türmt sich vor dem ehemaligen Burgerladen Freshmann in Meitingen. Das Gebäude wird in ein italienisches Restaurant mit großer Terrasse umgebaut. Im Inneren wird es einen großen Holzofen zum Pizzabacken geben. Die Eröffnung soll in etwa einem Monat sein.

Plus In direkter Nähe zum neuen Kino entsteht ein Restaurant im ehemaligen Burgerladen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wächst ein Hotel in die Höhe.

Von Elli Höchstätter

Rund um das neue Meitinger Kino tut sich einiges. In direkter Nähe wächst ein neues Hotel in die Höhe. Außerdem wird das Gebäude, in dem sich der Burgerbrater Freshman befand, umgebaut. Freshman musste Anfang 2017 Insolvenz anmelden. Das Gebäude mit der Holzfassade und den großen Fenstern stand lange Zeit leer.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Nun türmt sich davor der Bauschutt. Wer ins Innere schaut, kann schon mediterranes Ambiente erkennen, und an einer Außenwand prangt das Logo „La Commedia“. Restaurants mit diesem Namen gibt es bereits in der Gögginger Straße in Augsburg, Königsbrunn, Gersthofen, Aystetten. Betrieben werden die Restaurants – ebenso wie das Seehaus in Friedberg – von Gastronom Marco Pellizzari und seiner Frau Luana. In einem Monat ist Eröffnung Die beiden haben das Gebäude gemietet, nachdem es ihnen angeboten worden war. Eröffnet werden soll das neue Restaurant in etwa einem Monat. Pellizzari erklärt, dass im Inneren 60 Sitzplätze entstehen werden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Außerdem ist eine große Terrasse mit 80 bis 100 Plätzen geplant. Herzstück des Restaurants ist ein großer Holzofen, in dem die Pizzas gebacken werden. Daneben wird es im La Commedia typisch italienische Küche mit Nudeln, Fisch und Fleisch geben. Eine weitere Spezialität ist das Eis, das Chef Marco Pellizzari selbst herstellt. In dem Restaurant werden rund zehn Personen arbeiten. „Einige werden neu eingestellt“, berichtet Pellizzari. Das La Commedia soll sechs Tage die Woche geöffnet haben. Vermutlich gibt es einen Ruhetag. „Wann dieser sein wird, weiß ich aber noch nicht“, so Pellizzari. Neues Hotel in Meitingen Auch gegenüber dem neuen Restaurant wird gebaut. Dort wächst ein neues Hotel in die Höhe. Der Schriftzug „ME-Hotel“ ist schon angebracht. Investor und Betreiber wird ein Unternehmer aus Mindelheim sein, der schon mehrere Hotels an verschiedenen Hauptverkehrsadern besitzt. In Meitingen wird ein Haus mit 27 Zimmern entstehen. Den Gästen soll ein Vier-Sterne-Level geboten werden. Das Besondere daran: Das neue Hotel wird ohne Personal geführt. Das heißt, es gibt keine Rezeption. Stattdessen kann der Gast per Internet ein Zimmer buchen und erhält dann einen vierstelligen Zugangscode für das Zimmer. Das neue ME-Hotel in Meitingen wird 27 Zimmer haben und einen Vier-Sterne-Standard bieten. Laut Auskunft des Betreibers ist das Hotel für Durchreisende gedacht, und mittlerweile gebe es für seine Häuser einen breiten Kundenkreis. Das liege auch an den günstigen Zimmerpreisen, die bei 35 Euro für ein Doppelzimmer beginnen. Allerdings verändere sich der Preis ständig, je nach Angebot und Nachfrage. Der Betreiber hat sich Meitingen als neuesten Standort mit Bedacht herausgepickt. Für ihn sind Orte dann interessant, wenn diese an einer Hauptverkehrsachse liegen und über 1000 Industriearbeitsplätze aufweisen. Und in dieses Schema passte Meitingen ideal. Bislang konnten sich Besucher in dem Ort vor allem in den Gasthäusern Neue Post oder Alte Post einquartieren.

Themen Folgen