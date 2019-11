vor 6 Min.

In Meitingen gibt`s Schnäppchen für Ladys und Mädels

Reges Treiben herrschte beim ersten Meitinger Secondhand-Flohmarkt in der Gemeindehalle.

Erstmals organisiert die Frauen-Union in der Gemeindehalle einen Basar für Kleidung, Schuhe, Schmuck und Accessoires in Meitingen.

Von Peter Heider

„Eine so große Resonanz von Teilnehmerinnen und Besuchern habe ich nicht erwartet“, erklärte die Vorsitzende der Meitinger Frauen-Union (FU) beim Blick in die voll besetzte Meitinger Gemeindehalle. Etwas über 30 Anbieterinnen nahmen mit ihren Verkaufsangeboten am ersten Meitinger Secondhand-Flohmarkt für „Ladys und Mädels“ teil.

Die Idee zu dieser Veranstaltung ging von Lydia Müller aus. „Ich habe von verschiedenen Flohmärkten dieser Art in der Augsburger Allgemeinen gelesen und mir dabei gedacht, das würde auch in unser Jahresprogramm passen“, sagte das Vorstandsmitglied der Meitinger FU. Dem Vorschlag stimmten auch die weiteren Gremiumsmitglieder begeistert zu, und somit wurden Nägel mit Köpfen gemacht und die Durchführung des Flohmarkts beschlossen. Überall standen Verkaufstische und Ausstellungsständer mit neuwertiger Kleidung, Schuhen für jede Jahreszeit, Schmuck und anderweitigen Accessoires aus den verschiedensten Modebereichen und für jedes Alter.

Die Ehemänner waren zur „Kaufberatung“ mit dabei

Der Zuspruch von Anbieterinnen und Käufern war enorm. Einige Frauen und Mädchen hatten ihre Ehemänner oder den Freund zur „Kaufberatung“ in die Gemeindehalle mitgebracht, um sich, wie eine Besucherin scherzte, beim Handeln und Feilschen um den Preis nicht über den Tisch ziehen zu lassen.

Manche vorgegebenen Angebote wurden mit Charme heruntergehandelt, doch letztendlich einigten sich Anbieter und Käufer immer auf einen fairen Preis. Zuletzt herrschte volle Zufriedenheit bei allen am Flohmarkt Beteiligten, die eine hatte etwas, das schon längere Zeit im Schrank hängt, verkauft, die andere freute sich über ein günstig erworbenes Utensil.

Für Gaumenfreuden und Getränke war bestens gesorgt. „Wir haben nach diesem Erfolgserlebnis bereits beschlossen, einen weiteren Secondhand-Flohmarkt am 28. Februar 2020 auszurichten“, gab Maria Wagner bekannt.

Themen folgen