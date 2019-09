vor 29 Min.

In Meitingen lassen sich gute Klimavorsätze einprägen

Eine Ausstellung im Meitinger Rathaus zeigt, was jeder tun kann, um das Klima zu schützen.Eine große Hilfe dabei kann eine „Schweinhundkarte" sein.

Von Sonja Diller

„Klima Faktor Mensch“ ist eine Ausstellung im Rathaus Meitingen, die zum Selbermachen und Nachdenken anregt. Schon bei der Eröffnung am Montagabend liefen die Kurbeln an den interaktiven Stationen heiß. Denn wer eines der Lernspiele im Rathausfoyer spielen will, der muss vorher mit erstaunlich wenig Muskelkraft selbst die Power dafür liefern.

Vom Landesamt für Umwelt auf die Beine gestellt und von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz ins Rathaus geholt, zeigt die Ausstellung Ursachen und bereits sichtbare Folgen des Klimawandels auf.

Alternativen zum nachhaltigen Leben

Die Ausstellung zum – angesichts des für Freitag angekündigten Klimastreiks – hoch aktuellen Thema trifft auf den Ökomarkt Meitingen, dessen Beschicker am kommenden Sonntag zum 25. Mal Alternativen zum nachhaltigen Leben anbieten werden. „Wir sind im Verzug“, listete Dr. Andreas Otto vom Landesamt für Umwelt Zahlen und Fakten zum Klimawandel auf.

Rund 75 Zentimeter wird der Meeresspiegel am Ende des Jahrhunderts gestiegen sein, zeigen aktuelle Berechnungen. Andernorts droht die Trockenheit ganze Landstriche unbewohnbar zu machen. „Das soziale Gleichgewicht ist weltweit bedroht.“

Autarkes Leben mit Energieversorgung aus eigener Kraft

Doch so muss es nicht weitergehen, lernt der Ausstellungsbesucher. Klimadörfer setzen auf autarkes Leben mit Energieversorgung aus eigener Kraft. Beim Einkauf kann jeder entscheiden, ob das immer-mehr-haben-wollen oder die Nachhaltigkeit des Produkts im Vordergrund stehen sollen.

Kurz an der Kurbel gedreht, dann ist genug Energie im Kasten um beispielsweise herauszufinden, wie groß der CO2 Abdruck ist, den ein ganz normales Frühstück hinterlässt. Wenn beim konventionell erzeugten Ei und bei der Wurst aufs Brot der Zähler anfängt heiß zu laufen, dann bekommt die bisher ziemlich abstrakte Kaufentscheidung am Kühlregal eine neue Dimension. Ändert sich was am eigenen Lebensstil oder siegt der innere Schweinehund, der für den Speck am Spiegelei das Thema „Klima retten“ verdrängen will?

Die ganz persönliche „Schweinehundkarte“

Das ist die Frage, die in der Ausstellung mit einem Augenzwinkern gestellt wird. Auf die persönliche „Schweinehundkarte“ kann sich jeder seine guten Vorsätze prägen. Da steht dann „leihen oder teilen“ oder „auf Effizienz achten“. Würde sich auch als Einkaufsliste eigenen, der weiße Karton mit dem vorwurfsvollen Blick, dem man in der Ausstellung des Öfteren begegnet. Von Angesicht zu Angesicht mit dem eigenen Schweinehund vermerkt sich für den Wocheneinkauf sicher leichter Biogemüse als Schlachtplatte vom Discounter.

Kleine Schritte und Erkenntnisse können einen Unterschied machen. Das ist das Signal der Ausstellung, die noch bis zum 9. Oktober zu sehen und zu erleben ist.

