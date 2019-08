vor 2 Min.

In Meitingen werden neue Sozialwohnungen gebaut

Auch in der Flurstraße in Meitingen sind neue Wohnungen gebaut worden.

Immer mehr Menschen suchen eine günstige Bleibe. Die Wohnungsbau GmbH hat deswegen in Meitingen noch einiges vor, doch die Warteliste ist lang.

Von Elli Höchstätter

Gebaut wird in Meitingen ständig. Doch es fehlen günstige Wohnungen. Davon kann Karl-Heinz Mayer ein Lied singen. Er ist Geschäftsführer der Wohnungsbau GmbH, die mehr als 250 Wohnungen in Meitingen günstig vermietet, ein Viertel davon sind sogenannte Sozialwohnungen.

Die Warteliste für diesen bezahlbaren Wohnraum ist lang. Rund 200 Namen stehen drauf. Es sind Singles, Alleinerziehende, Familien und Senioren. „Die Nachfrage steigt, das ist ganz klar“, sagt Mayer. Meitingen habe eine gute Zugverbindung und sei als Wohnort sehr beliebt.

Die Spanne reicht von 3,50 bis 7,50 Euro

Das hat auch die Mieten nach oben getrieben. Auf dem privaten Wohnungsmarkt werden zwischen fünf und 11 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete verlangt. Zum Vergleich: Der Durchschnittspreis bei der Wohnungsbau GmbH liegt bei 5,40 Euro, wobei die Spanne von 3,50 bis 7,50 Euro reicht.

Für diejenigen, die auf der Warteliste stehen, gibt es gute Nachrichten. Die Wohnungsbau GmbH errichtet weitere Gebäude. Aktuell entsteht ein Haus mit 16 Einheiten in der Werner-von-Siemens-Straße – gegenüber von SGL Carbon. Dabei handelt es sich um Sozialwohnungen, im Amtsdeutsch spricht man dabei von gefördertem Wohnraum. Dafür brauchen Bewerber einen Wohnberechtigungsschein vom Landratsamt. Um dieses Papier zu erhalten, dürfen zum Beispiel bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden.

Wohnungsbau tritt selbst auch als Bauträger auf

Dass die Wohnungsbau GmbH über so viele Eigenmittel verfügt, dass sie neuen günstigen Wohnraum schaffen kann, liegt daran, dass sie selbst auch als Bauträger auftritt. Jüngstes Projekt ist ein Haus mit elf Eigentumswohnungen, dass sich direkt neben dem anderen Projekt in der Werner-von-Siemens-Straße befindet und Mitte nächstes Jahres fertig sein soll. Auch die Nachfrage nach diesen Wohnungen sei hoch, berichtet Mayer.

Und es gibt schon Pläne für weitere Gebäude. An der Werner-von-Siemens-Straße wird nochmals ein Haus mit 16 Sozialwohnungen gebaut. Der Baubeginn ist laut Mayer Anfang oder im Frühjahr nächsten Jahres.

Die Wohnungsbau GmbH 1 / 4 Zurück Vorwärts Aufteilung Die Wohnungsbau GmbH gehört zu 99,5 Prozent der Marktgemeinde und zu 0,5 Prozent der SGL. Diese Aufteilung ist in der Tradition begründet. Die Vorgängerfirmen von SGL wollten günstigen Wohnraum für ihre Arbeiter schaffen.

Auftrag Die Wohnungsbau GmbH kümmert sich um den sozialen Woh nungsbau in Meitingen. Außerdem übernimmt sie städtebauliche Maßnahmen, wie etwa den Bau der Tiefgarage.

Finanzen Um den sozialen Wohnungsbau und die Sanierung der Gebäude finanzieren zu können, errichtet die Wohnungsbau GmbH auch Eigentumswohnungen.

Wohnungen Derzeit vermietet die Wohnungsbau GmbH mehr 250 Wohnungen in Meitingen, darunter viele Sozial- und sehr günstige Wohnungen. (elhö)

Doch die Wohnungsbau GmbH stemmt noch andere Projekte für den Markt Meitingen, wie beispielsweise die Aufstellung der Containermodule für die neue Mittagsbetreuung an der Grundschule. Damit die Wohnungsbau GmbH all diese Aufgaben schultern kann, genehmigte der Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause eine Kapitalaufstockung in Höhe von 500.000 Euro. Davon muss Meitingen 497.500 Euro zahlen, und die SGL Carbon GmbH 2500 Euro.

