05.06.2019

In Neusäß spielt der Schulchef den Chauffeur

Großes Kino: Filme von Gymnasiasten werden im Cinemaxx präsentiert. Dabei gab es auch Preise

Von Tobias Karrer

Der Kinosaal Nummer zwei im Augsburger Cinemaxx scheint voll besetzt. Nur in den vorderen Reihen sind noch einige Sitze frei. Die Besucher murmeln in freudiger Erwartung. Sie alle sind gekommen, um sich die Filme anzuschauen, die ihre Kinder oder Freunde im vergangenen Schuljahr produziert haben. Denn das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß hat wieder einmal Werke, die Schüler in Arbeitsgruppen oder im Profilfach Film gedreht haben, auf großer Leinwand in Augsburg präsentiert.

Wie schon in den Vorjahren haben die Schüler auch heuer wieder bewiesen, wie vielseitig sie sind. Insgesamt waren sechs Film-Gruppen aktiv. Genauso viele längere Filme sind entstanden. Sie alle wurden am Kinoabend gezeigt. Film-Lehrer Alexander Heimburger schickte an das Publikum gewandt voraus: „Wir haben das mal hochgerechnet. Für eine Minute Film haben wir zwischen fünf und zehn Stunden Arbeit investiert.“ Insgesamt sind die Streifen etwa 150 Minuten lang. Heimburger sagte bei der Vorstellung: „Das können wir in eineinhalb Stunden in der Woche nicht leisten, und deshalb ist die Wertschätzung, die Sie dieser Arbeit heute entgegenbringen, besonders wichtig.“

Szenen eines Ausbruchs aus der Psychiatrie

Den Anfang machten zwei Kurzfilmen, die im Schullandheim in Violau gedreht wurden. Bei der Fahrt hätten die Gruppen sehr intensiv arbeiten können, erklärte Alexander Heimburger. „Die Musiker dürfen da auch immer zum Proben hin.“ Einer der Filme, der im Schullandheim entstand, heißt „Mittagsnews“ des „Letzten Deutschen Fernsehens“. Er orientiert sich an großen TV-Satireshows, blendet Beiträge ein und ist sozialkritisch – zum Beispiel, wenn von „immer mehr Hilfesuchenden aus dem Norden“ durch den Klimawandel die Rede ist. Im zweiten Kurzfilm „Trust“ nutzten die Schüler den Wald bei Violau, um düstere Szenen eines Ausbruchs aus der Psychiatrie zu filmen.

Beim Hauptprogramm waren dann die Zuschauer gefragt: Die Schüler wollten Preise für die beste Kamera, das beste Schauspiel und das beste Drehbuch vergeben. Die Filme „Bitch Please“ und „Teufelskreis“ räumten am Ende ab. Letzterer gewann in der Kategorie „beste Kamera“, war aber auch thematisch ein Höhepunkt. In „Teufelskreis“ stellten die Schüler ein Schachspiel und Zwiegespräch zwischen Gott und dem Teufel dar. Während Lucifer, gespielt von Vanessa Ahnert, Gott mit dem Leiden auf der Welt konfrontiert und nicht glaubt, dass dieser einen Plan hat, stirbt mit jedem Verlust einer Figur auf dem Schachbrett ein Mensch auf der Erde. Der Film stimmt nachdenklich und ist gut geschrieben, die Todesszenen sind nicht brutal, aber kunstvoll gefilmt. Die Schüler haben sich den Preis wahrlich verdient.

Der Schulleiter ist Fahrer Harry im Film zu sehen

„Bitch Please“ stach wegen seiner Thematik heraus. Einige der Filme, die die Schüler produzierten, beschäftigen sich mit dem Tod von Freunden oder Verwandten. Auch das Thema Trennung der Eltern griffen die jungen Filmemacher immer wieder auf. So auch im Film „Bitch Please“. Allerdings ist die Stimmung in dem Streifen nicht bedrückend, sondern eher locker. Anastasia Käfer spielt eine Protagonistin, die in einer reichen Familie aufwächst und an der Schule entsprechende Freunde hat. Zu anderen Schülern ist ihre Clique nicht gerade freundlich. Doch als ihr Vater das gesamte Vermögen der Familie verzockt, merkt sie, was wirklich zählt. Für Lacher im Publikum sorgte der Auftritt von Schulleiter Stefan Düll, der als Fahrer Harry im Film zu sehen ist.

Lehrer Alexander Heimburger freute sich über die Unterstützung, die die Filmprojekte in der Schule und von außen bekommen. Schulleiter Düll ist nämlich nicht der einzige Lehrer, der in den Produktionen auftaucht. Neben Heimburger selbst, der viele Erwachsenenrollen übernimmt, spielen auch einige Lehrerkollegen mit. Auch viele Eltern haben Rollen übernommen und ihre Häuser als Drehorte zur Verfügung gestellt. Für die Filmgruppen war diese Unterstützung wichtig. Denn wie Heimburger sagte: „Immer an der Schule zu drehen ist auch langweilig und es wird immer etwas peinlich, wenn ein 13-Jähriger einen Erwachsenen spielen muss.“

Punkte für das Abitur

Mit den Filmen sammeln die Schüler der Oberstufe Punkte für das Abitur. Bevor die teils dokumentarischen, teils künstlerischen Streifen im Augsburger Cinemaxx gezeigt wurden, bedankten sich die Schüler bei ihrem Lehrer: „Es ist großartig, wie viel Leidenschaft und Energie Sie in diese Projekte stecken.“ Heimburger war zwar sichtlich gerührt, scherzte aber: „Die Wahrheit ist, dass niemand mit mir Filme machen wollte, und jetzt zwinge ich euch dazu.“

