16.06.2019

In Neusäß summt und brummt es wieder

Die Blühflächen im Stadtgebiet von Neusäß sind zahlreicher geworden. Welches Ziel hinter dem Konzept steht.

Neusäß blüht auf: Das Konzept für mehr Blühflächen im Stadtgebiet ist inzwischen für jeden sichtbar geworden. Am Schulzentrum beispielsweise ist eine bunte Pracht mit Mohn- und Kornblumen zu sehen.

Bereits vor 15 Jahren hat die Stadt Neusäß begonnen, punktuell kleine Flächen mit Tulpen, Narzissen und Krokussen anzulegen. Seit dem Stadtratsbeschluss Ende 2017, der zusätzliche Gelder bewilligte, wurden die Bemühungen intensiviert und ein Konzept für das gesamte Stadtgebiet erstellt. Ziel ist nicht nur ein schönes Erscheinungsbild der Stadt, sondern auch die Ökologie. Die Pflanzen sollen Insekten Unterschlupf bieten, den Bienen Nahrung geben oder als Brutplatz dienen.

Zum Thema Stauden gab es sogar eine Weiterbildung

Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden zum Thema Stauden weitergebildet. Die Stauden sind mehrjährige Pflanzen und treiben im Frühjahr wieder aus. Anders die einjährigen Blumenwiesen, die immer wieder neu angesät werden müssen. Diese Wiesen brauchen sehr trockene und magere Böden. Seit gut zwei Jahren prüft die Stadtverwaltung, welche Flächen in sogenannte Blühflächen umgewandelt werden können, wobei diese nicht unbedingt einer klassischen Blumenwiese entsprechen.

Blühflächen bieten Insekten und anderen Tieren das ganze Jahr über Wohnraum, Schutz und Nahrung, weshalb diese, auf den Bedarf abgestimmt, extensiv bewirtschaftet werden. So bleiben auch im Winter Wiesenabschnitte bis ins Frühjahr ungemäht stehen. „Dies erweckt manchmal einen „ungepflegten“ Eindruck bei Bürgern, ist aber so wichtig und richtig“, erklärt Michael Vogt vom Bauamt. Jedoch nicht jede Grünfläche kann in eine Blühfläche umgewandelt werden, da die Verkehrssicherheit Vorrang habe und das Gras an bestimmten Flächen kurz gehalten werden müsse. Im gesamten Stadtgebiet sind inzwischen nach und nach Blühflächen und -säume wie zum Beispiel im Schmutterpark, entstanden.

Aus einer „Fettwiese“ soll eine artenreiche Magerwiese werden

Für eine 10000 Quadratmeter große Versuchsfläche an der Nord-Süd-Spange hat die Stadt Neusäß nun eine Genehmigung seitens der Unteren Naturschutzbehörde erhalten. Hierbei handelt es sich um eine städtische Ausgleichsfläche, für die von den Biologen Karin und Martin Weiß aus Kirchheim am Ries ein Konzept zur ökologischen Optimierung der Blühfläche erstellt wurde. Das Konzept umfasst Bodenbearbeitungs- und Einsähmaßnahmen, um aus einer „Fettwiese“ eine artenreiche Magerwiese zu gestalten.

Anhand dieser Versuchsfläche testet die Stadt nun, inwiefern der Mehraufwand, der bei der Pflege einer Blühfläche im Vergleich zu einer normalen Grünfläche anfällt, bewältigt werden kann, und welche Kostensteigerungen damit verbunden sind. Diese Erkenntnisse können dann auf andere Flächen übertragen werden. Kommenden Herbst beginnen die Maßnahmen an der Nord-Süd-Spange. (AL/kar)

