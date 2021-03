vor 16 Min.

In Nordendorf entstehen 27 neue Bauplätze

Plus Die Ausschreibung für die Erschließung des Nordendorfer Baugebiets beginnt. Ende des Jahres könnte sie abgeschlossen sein.

Von Josef Nittbaur

Die Erschließung des Baugebietes "Sonniger Südwesten IV" in Nordendorf steht unmittelbar bevor. Albert Eibl vom beauftragten Ingenieurbüro informierte den Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung über den Stand der Herstellung der Retentionsräume und die Planungen für Kanalisation und Straßenbau.

Die für das neue Baugebiet notwendigen Retentionsräume sind weitgehend fertiggestellt. Die abschließende Humusierung des Damms konnte witterungsbedingt noch nicht erfolgen. Bei der Entwässerung ist ein Trennsystem vorgesehen, bei dem das Regenwasser in den Grundstücken und im Straßenbereich versickert und das Schmutzwasser über einen Kanal abgeleitet wird. Aufgrund der Erfahrungen im dritten Bauabschnitt soll der Kanal möglichst flach verlegt werden.

Nordendorf hat eine Warteliste für die Bauplätze

Dies hat zur Folge, dass zur Entwässerung von Kellern eine Hebeanlage notwendig sein wird. Für den Schmutzwasserkanal hat das Ingenieurbüro 340.000 Euro Kosten veranschlagt. Beim Straßenbau belaufen sich die Schätzkosten auf 692.000 Euro. Geplant ist die Haupterschließungsstraße mit einer Breite von acht Metern, die Stichstraßen sollen sechs Meter breit werden. In den Kosten enthalten sind auch die Straßenbeleuchtung und die Zufahrt zum Sportplatz. Nachdem der Gemeinderat die Planung einstimmig bestätigt hat, kann nun unmittelbar mit den Ausschreibungen begonnen werden. Wenn die Vergabe in der Juni-Sitzung erfolgt, könnten die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Im Baugebiet "Sonniger Südwesten IV" sollen nach Auskunft der Gemeindeverwaltung 27 Bauplätze enstehen. Interessenten kommen bis zur Vergabe durch die Gemeinde Nordendorf auf eine Warteliste.

