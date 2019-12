19:35 Uhr

In Nordendorf wird seit Generationen aufgemöbelt

Plus In Roland Helgets Polsterei gehen Tradition und Moderne Hand in Hand. Doch seinen Beruf wird es in einigen Jahren wohl nicht mehr geben.

Von Steffi Brand

In der Polsterei Helget gehen Tradition und Moderne buchstäblich Hand in Hand und werden angereichert mit einer großen Portion an Familiengeist. Im Jahr 2015 erbaute Roland Helget mit und für Ehefrau Bettina und Töchterchen Annika ein modernes Wohnhaus in der Dominikus-Ringeisen-Straße in Nordendorf. Seit 16 Monaten komplettiert Tochter Maja das Familienglück. Direkt neben dem Wohntraum der Familie verbirgt sich hinter der modernen Fassade die Polsterei von Familienvater Helget.

Hier agiert der 47-Jährige als „Polsterer“, obgleich der gebürtige Nordendorfer einst eine Ausbildung zum Raumausstatter absolviert hat. Unabhängig von der Berufsbezeichnung weiß Helget vor allem eins: „Ich arbeite in einem Beruf, der aussterben wird.“ Diese Tatsache wurde bereits mit dem Wegfall der Meisterpflicht im Jahr 2002 eingeläutet. Seit Jahrhunderten in seiner Familie fest verankert Helget selbst erhielt seine Meisterrolle noch im Jahr 2001. Das Bewusstsein einer von Wenigen zu sein und mitanzusehen wie der Beruf, der seit Jahrhunderten in seiner Familie fest verankert ist, aussterben wird, hat Helget bereits seit einigen Jahren. Dass dieser Beruf dennoch das einzig Wahre für ihn ist, erkannte er selbst erst auf Umwegen. Direkt nach der Schule hat der Nordendorfer nämlich zunächst eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker absolviert. Die Industriearbeit bereitete ihm jedoch nur wenig Spaß, Helget wollte etwas erschaffen und handwerklich tätig sein. Noch während des Zivildienstes reifte so die Idee, eine Lehre im Familienbetrieb zu absolvieren. Direkt in die Fußstapfen seines Vaters getreten Dort, wo Helget schon als kleines Kind unter der Arbeitsplatte im Betrieb seines Vaters spielen durfte, lernte er in den Jahren 1993/1994 das, was heute noch als Ausbildung zum Raumausstatter bezeichnet wird. Profi wurde Helget vor allem in einem Bereich der vielseitigen Ausbildung – im Polstern – und trat damit direkt in die Fußstapfen seines Vaters. Josef Helget war Tapezierermeister, was viele heutzutage gründlich missverstehen. Für Tapezierer bestand die Hauptaufgabe im „Beziehen“ – und zwar unabhängig davon, ob ein Sofa mit einem Stoff oder die Wand mit einer Tapete bezogen werden sollte. Helgets Ur-Großvater und sein Ur-Ur-Großvater waren Sattler. Aus Erzählungen weiß der Nordendorfer, dass ein Sattler damals „ein armer Hund“ gewesen sein muss, der von Bauernhof zu Bauernhof zog, um beispielsweise Pferdegeschirr zu flicken. Wehmut verspürt der 47-Jährige mit Blick auf seinen Beruf, den es künftig nicht mehr geben wird, nicht. Stattdessen lebt er im Hier und Jetzt und genießt das, was sein Beruf mit sich bringt: Und das sind auch die Geschichten seiner Kunden. Einige wünschen sich, alte Möbel aus Großmutters Zeiten wieder „aufzumöbeln“ und sie als Erinnerungsstück an die Vergangenheit zu erhalten oder sie beispielsweise mit einem farbigen, neuen Stoff zu einem Mix aus Tradition und Moderne werden zu lassen. Andere Kunden legen Wert auf Nachhaltigkeit insofern, dass sie sich nicht an vermeintlich günstigen Möbeln aus dem Möbelhaus erfreuen, sondern die schöne Eckbank vom Schreiner auch mit entsprechenden Polstern ausstatten lassen wollen. 30 Jahre lang im örtlichen Musikverein Trompete gespielt Zu 80 Prozent bedient Helget Direktkunden, zu 20 Prozent Schreiner oder Möbelhäuser. Sie alle schätzen das Handwerk des Polsterers auch wenn die Arbeit zeit- und kostenintensiv ist. Kunden gibt es mitunter aus allen Gesellschafts- und Altersschichten vom frisch verheirateten Paar bis zur Oma mit 85 Jahren, erklärt der Nordendorfer, der 30 Jahre lang im örtlichen Musikverein Trompete gespielt hat und heute noch im Schützenverein aktiv ist. Regional betrachtet ist der Unternehmer im Augsburger Land tätig sowie im Landkreis Donau-Ries, was auch auf den Unternehmenssitz in Asbach-Bäumenheim zurückzuführen ist. Noch heute befindet sich dort, im Kirchweg, die Werkstatt, in der Helgets Vater mit 86 Jahren noch immer täglich werkelt. In den 50er/60er Jahren betrieb er sein erstes Geschäft im Augsburger Stadtteil Lechhausen, bevor er Mitte der 60er Jahre im Elternhaus der Mutter in Asbach-Bäumenheim eine Werkstatt einrichtete. Entscheidung fiel aus familiären Gründen Für den Neubau in Nordendorf entschied sich Helget, um eine Werkstatt zu errichten, in der er allein arbeiten konnte, sowie aus familiären Gründen: Morgens beginnt sein Tag damit, seine Tochter in den Kindergarten und zu den Großeltern zu bringen, die im Ort leben, während seine Frau nach Schrobenhausen fährt. Sie arbeitet dort als Controllerin. Wenn die Kinder nach Hause kommen, tun sie das, was Helget selbst am liebsten getan hat: Sie spielen in der Werkstatt und sind ganz nah bei Papa.

