11:15 Uhr

In Rettenbergen zweimal schon Radmuttern gelockert

Der betroffene Autobesitzer bemerkt verdächtige Geräusche während der Fahrt.

In der Zeit von Anfang April bis Anfang September wurden an einem in Gersthofen im Ortsteil Rettenbergen in der Waldstraße geparkten VW Polo, zweimal die Radmuttern jeweils eines Reifens durch einen unbekannten Täter gelockert. Der Autobesitzer bemerkte die Manipulation jeweils während der Fahrt aufgrund auffälliger Geräusche. Die Polizei Gersthofen hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0821/323-1810. (kar)

