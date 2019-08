19.08.2019

In Seerosen verheddert: Frau vor dem Ertrinken gerettet

Eine 75-jährige Urlauberin aus Meitingen erlebt im Ossiacher See schreckliche Minuten

Seerosen sind einer Urlauberin in Österreich beinahe zum tödlichen Verhängnis geworden. Die 75-Jährige aus Meitingen verfing sich beim Schwimmen im Ossiacher See in Kärnten mit den Beinen in den langen Stielen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Glück: Ein anderer Urlauber hatte ihre Not vom Balkon aus gesehen und eilte der Ertrinkenden zur Hilfe.

Das Unglück hat sich am späten Freitagnachmittag ereignet. Wie die Landespolizei Kärnten mitteilt, bemerkte ein 63-jähriger deutscher Urlauber, dass eine Person im Ossiacher See etwa 15 Meter vom Ufer entfernt in den Seerosen schwamm, aber mit den Händen und Füßen strampelte. Der Mann lief sofort raus und fuhr mit einem Ruderboot zu der 75-jährigen Frau, die inzwischen im Wasser trieb. Der Retter versuchte, sie in das Ruderboot zu ziehen, was ihm jedoch nicht gelang, da ihre Füße mit den Stängeln der Seerosen mehrmals umwickelt waren. Der 63-Jährige rief zwei weitere Urlauber zu Hilfe. Mit einem Gartenschlauch als Seil gelang es den Rettern schließlich, die mittlerweile bewusstlose Schwimmerin an Land zu ziehen.

Die alarmierten Polizeibeamten der Streife „Boot Ossiacher See“ begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen und hatten damit Erfolg. Nach Eintreffen des Notarztes wurde die 75-jährige Meitingerin mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Ihr 81-jähriger Ehemann hatte zur selben Zeit im Wasser gebadet, wie die Polizei berichtet. Er habe von dem Vorfall aber erst etwas bemerkt, als seine Frau wiederbelebt wurde. Der Mann erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Badeunfälle wegen Schlingpflanzen kommen immer wieder mal vor. In Bergheim bei Augsburg musste im Sommer vor zwei Jahren eine 76-Jährige gerettet werden. Manche Schwimmer geraten in Panik, wenn sie mit Unterwasserpflanzen in Berührung kommen. In wenigen Fällen verfangen sie sich auch darin. So ist es auch der Seniorin passiert, die sich in Panik verhedderte und unterzugehen drohte.

Dagmar Leeb von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg sieht die Schwimmer in ihrer Eigenverantwortung gefordert: „Ein See ist einfach Natur. Man muss wissen, wo man darin am besten schwimmen kann.“ Leeb empfiehlt, sich vorab bei Ortskundigen zu informieren. Wer sich unsicher fühle, solle im stehtiefen Bereich am Ufer bleiben. Oder dort schwimmen, wo man sicher sein könne, dass unter Wasser keine Pflanzen seien. „Ansonsten sollte man lieber ein Schwimmbad bevorzugen.“ Gerate jemand in Panik, sei es durch Schlingpflanzen oder einen Krampf, sei das Wichtigste, Ruhe zu bewahren. Die DLRG-Sprecherin rät, sich flach aufs Wasser zu legen und zu versuchen, zum Ufer zurückzuschwimmen. (kar/ina)

Themen Folgen