vor 35 Min.

In Siegertshofen geht‘s jetzt ans Eingemachte

Bei den Theaterfreunden steht die Premiere für „Da kahle Krempling“ kurz bevor. Bis der Vorhang aufgeht wird akribisch an Mimik, Gestik und Stimme gearbeitet.

Von Siegfried P. Rupprecht

Jetzt geht es in den Endspurt. Denn bereits am Mittwoch, 2. Oktober, steht für die Akteure der Theaterfreunde Siegertshofen die Premiere ihres neuen Stückes an. Bis dahin wird für die Peter-Landstorfer-Komödie „Da kahle Krempling“ fast täglich geprobt. Textsicher sind längst alle Mimen. „Augenmerk wird nun auf den Feinschliff gelegt“, sagt Dirk Gerlach. Soll heißen: Jetzt werden die Rollen ausgespielt oder kurz gesagt: Es geht ans Eingemachte.

Die neun Akteure, die auf der Bühne stehen, sind mit Feuereifer dabei. Da wird in Position gebracht, auf Stichworte zum Einsatz geachtet, die eigene Stimme der jeweiligen Situation angepasst, aber auch mal die eine oder andere Geste kritisch hinterfragt.

Ein kreatives Miteinander, das bestens funktioniert

Einen Regisseur haben die Theaterfreunde noch nie in ihrer 15-jährigen Geschichte gehabt. „Das funktioniert wunderbar“, sagt Marianne Koos „Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig, geben Ratschläge und Tipps.“ Es sei ein kreatives Miteinander, das bestens funktioniert.

Rund 50 Proben absolvieren die Bühnenaktiven bis zur Premiere. Dahinter steckt Text lernen, sich mit der Rolle intensiv auseinandersetzen, auf seine Mitstreiter eingehen und vieles mehr. Warum tut man sich das an? „Es ist das Gemeinsame“, verdeutlicht Dirk Gerlach, „das an einem Strang ziehen.“

Er ist seit zehn Jahren dabei. Damals sei das Ensemble auf ihn zugekommen, weil sie für das Stück „D’ Wahllumpen“ einen Preußen brauchten. „Von da an habe ich Blut geleckt“, sagt er und schmunzelt.

Brigitte Köbler geht in ihre 14. Theatersaison. Ihr gefalle vor allem das gestalterische und produktive Miteinander. Ja, stressig sei es mitunter auch, das Ergebnis aber immer schön, gesteht sie. Sowohl sie als auch Dirk Gerlach beziehen den Applaus des Publikums nicht auf ihre eigene Rolle, sondern auf das ganze Team. Nur so funktioniere Theater, betonen sie.

Ein Pilz spielt eine tragende Rolle

Vor und hinter den Kulissen mischt ebenso eine engagierte und rührige Truppe mit: Luise Erlinger (Souffleuse), Claudia Köhler (Inspizientin), Thomas Köbler (Technik) sowie Verena Landherr und Nadine Rößle (Maske). Sie alle helfen mit, dass auch der „Kahle Krempling“ für die Theaterfreunde wieder ein voller Erfolg wird. Hinter dem Titel verbirgt sich übrigens kein gestandenes Mannsbild mit glattem Schädel, sondern ein giftiges Schwammerl aus der Familie der Röhrenpilze. Sieben Aufführungen zeigen, warum gerade dieser Pilz eine tragende Rolle spielt.

Doch bis diese Frage beantwortet wird, erlebt das Publikum auf der Bühne eine illustre Schar: den schlitzohrigen Lenz Feichtmeier (gespielt von Rupert Oechsle), die trinkfreudige Olga Fetzinger (Marianne Koos), der erfolglose Opernsänger Blasio Fortanto (Stephan Fischer), der vertrottele Otto Hasenfuß (Florian Auer) und die verwitwete Brunhilde von Löffelholz (Brigitte Karlinger).

Hinzu kommt ein steifer Haudiener (Benni Wiest), ein vorlautes Hausmädchen (Marion Kleber) und ein Kriminalrat (Dirk Gerlach). In diesem bizarren Kreis teilt die Gastgeberin, die lebenslustige und zugleich steinreiche Pauline von Wettenlach (Brigitte Köbler), ihrer Verwandtschaft mit, dass alle erbberechtigt sind. Für die Erbschaft stellt sie allerdings eine Bedingung. Mit ihr kommt Leben in die Bude und der „kahle Krempling“ ins Spiel.

Die Aufführungen finden am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Oktober, am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, sowie von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Oktober, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, außer am 3. Oktober (15 Uhr) und an den beiden Sonntagen (jeweils 19.30 Uhr). Karten im Vorverkauf gibt es bei Luise Erlinger unter der Telefonnummer 08204/429.

